Comeback på pallen etter to år: – Det var på høy tid

De har ikke stått på seierspallen sammen på to år. Men med 2.-plassen i Luzern-regattaen er Are Strandli (32) og Kristoffer Brun (33) tilbake på sporet av en ny OL-medalje.

MEDALJEHÅP: Are Strandli (foran) og Kristoffer Brun leverte roing som gir medaljehåp foran OL i Tokyo. Foto: Estela Reinoso Maset, Norges Roforbund

– Veldig deilig. Det var på høy tid, sier Strandli til VG.

Sammen med Kjetil Borch – på 3. plass i singlesculler – leverte duoen medaljetakter i verdenscupen nøyaktig to måneder før OL-ilden tennes i Tokyo.

– Vi trengte dette foran den siste oppkjøringen mot Tokyo. Dette løpet betyr mye mentalt, beskriver Strandli.

Det har slettes ikke gått lett de siste ukene. I innledningsheatet og semifinalen var både Belgia og Italia klart foran. Men i søndagens finale var begge sjanseløse mot den norske båten.

Lørdag kveld finjusterte nordmennene årene på båten og plutselig lignet samarbeidet på den utgaven av Strandli og Brun som vant VM-gull i 2013 og EM-gull i 2018.

– Som å trekke en torn ut av fingeren, beskriver Kristoffer Brun.

Duoen gikk tøft ut på Rotsee i Luzern og presset verdens beste lettvektsbåt de siste årene, irske Paul O’Donovan og Fintan McCarty. Det holdt ikke til mål, men de norske OL-bronsevinnerne fra Rio viste sterke takter.

– Vi er veldig happy med dette, men kjenner at vi fortsatt at vi har mer å spa på med for å komme i raceform, sier Strandli. Han tror det er fullt mulig å true Irlands storfavoritter i OL. I Sveits var de 2,79 sekunder bak.

– Hvis vi kommer opp på vårt toppnivå – og litt til – så kan vi kjempe med irene, mener Strandli.

For første gang siden verdenscupen i Rotterdam sommeren 2019 entret de seierspallen sammen.

– Det er deilig når ting løsner. Det har ikke vært spesielt bra de siste ukene, sier Kristoffer Brun.

Mens Brun tok EM-gull i singlesculler tok Strandli seg en lang tenkepause da pandemien kom i fjor. Til slutt bestemte finansjournalisten seg for å satse på en ny OL-medalje i det utsatte Tokyo-OL.

– Det er jeg veldig glad for nå, sier Strandli.

OL-HÅP: Kjetil Borch. Foto: Estela Reinoso Maset, Norges Roforbund

Kjetil Borch (31) viste igjen at medaljesjansene er store i Tokyo. 3.-plassen fulgte opp sølvmedaljen fra verdenscupåpningen i Kroatia. Men den tidligere verdensmesteren fra Horten var sjanseløs til å hamle opp med Oliver Zeidler.

Tyskeren vant som han ville med dansken fra Færøyene, Sverri Nielsen, på 2. plass.

– Jeg hadde håpet på bedre form, men hadde ikke mer energi etter tre løp på to dager. Jeg hadde ikke krefter til å svare da de andre kjørte, sier Borch etter løpet.

Den tredje norske OL-klare båten sto over denne verdenscuprunden. Olaf Tufte & co. har ikke fått det til å klaffe i dobbeltfireren. Nå har landslagssjef Johan Flodin skiftet «stroke» – den som setter takten – fra Tufte til Erik Solbakken.

– Det har ikke gått helt slik vi hadde håpet. Nå gjør vi denne forandringen og håper på forbedring, sier Flodin til VG.

– Fordi vi føler at vi står og stamper. Vi må se om en forandring må til for å få det til å fly igjen. Går det fortere, et det en bra løsning, sier Olaf Tufte til NTB.

Båten håper å være tilbake under verdenscupen i Italia den første helgen i juni. Det blir generalprøven før OL. Der arrangeres roingen den første uken av mesterskapet.