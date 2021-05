Branns trener sier han ikke frykter å få sparken: – Dette kommer vi oss ut av

Brann står med null poeng etter de seks første serierundene. Trener Kåre Ingebrigtsen frykter ikke å få sparken.

Hovedtrener Kåre Ingebrigtsen mener at Brann ikke er i en krisesituasjon, selv om laget har tapt sesongens seks første kamper. Foto: Erik K. Heimdal

Etter 0–2-tapet mot Stabæk torsdag, uttalte styreleder Birger Grevstad at trenerens posisjon ville være tema gjennom helgen og etter søndagens kamp mot Strømsgodset.

– Jeg frykter ikke det (å få sparken). I fotball er det ikke så mye å frykte. Vi står i det og jobber knallhardt, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til BT dagen før laget skal forsøke å ta årets første poeng.

– Dette kommer vi oss ut av, legger han til.

Seks tap og null poeng på de første seks serierundene er tidenes dårligste start på sesongen for Brann. Ingen lag i Eliteseriens historie har overlevd etter en tilsvarende dårlig start.

Ingebrigtsen mener likevel at laget ikke er i en krise.

– Nei, jeg klarer ikke å si krise i fotball. Det er klart at det ikke er en god situasjon. Det gjør vondt for alle oss som er en del av Brann å tape fotballkamper og skuffe, sier han, og fortsetter:

– Det plager oss, men at det er en krise – det er det ikke. Men man bør selvsagt vinne fotballkamper, erkjenner Brann-treneren.

Keeperveteran Håkon Opdal erkjenner at starten på årets sesong har vært en av hans mest frustrerende perioder som fotballspiller. Foto: Erik K. Heimdal

– Alt går imot

Håkon Opdal, som har vært Branns keeper i sesongåpningen, sto i mål i samtlige kamper for Start da de rykket ned fra Eliteserien i 2016. Da slapp gultrøyene inn 59 mål og vant bare to kamper.

38-åringen sier likevel at starten på årets sesong er noe av det mest frustrerende han har vært med på.

– Jeg har vært med på perioder der man har vært underlegne i hver eneste kamp over lang tid. Det er mer frustrerende nå når man er konkurransedyktige, men ikke får den siste biten til å sitte.

Hittil i årets sesong har Opdal sluppet inn 17 mål på seks kamper.

– Denne perioden er noe av merkeligste jeg har vært med på. Alt går imot, uten at vi skal bruke det som en unnskyldning, sier keeperveteranen.

Han vil ikke uttale seg om hovedtrener Kåre Ingebrigtsens stilling, men sier at moralen i spillergruppen og tonen mellom spillerne og trenerne er god.

Bataljonen møtte opp på lørdagens trening for å vise sin støtte til Brann. Foto: Erik K. Heimdal

17 mål imot på seks kamper

Brann startet bra i torsdagens 0–2-tap for Stabæk, men klarte aldri å komme inn igjen i kampen etter at hjemmelaget gikk opp i ledelsen på Nadderud.

– Vi ble urolige, overivrige og havnet for ofte ut av posisjon etter at Stabæk gikk opp i ledelsen, sier Ingebrigtsen.

Brann har så langt i år sluppet inn nesten tre mål i snitt pr. kamp.

– Å slippe inn 17 mål gjør veldig vondt. Vi slipper til altfor enkle målsjanser og det er ikke bra, erkjenner 55-åringen.

Håkon Opdal peker på at laget må bli bedre i avgjørende øyeblikk i kampene for å bli mer solide bakover og levere bedre resultat.

– Vi har øyeblikk i løpet av en kamp som er svake. Da er det lett for at man får et mål imot, og mål betyr mye for hvordan man spiller kampene på.

– Det er viktig at totalen sitter og at man presterer i 90 minutter, forklarer 38-åringen.

Lars Christian Gerson Krogh var med på deler av lørdagens trening. Ingebrigtsen håper han skal være spilleklar til kampen mot Sarpsborg 08 (13. juni) etter landslagspausen. Foto: Erik K. Heimdal

– Kjempegod mulighet

Søndag kveld skal Brann spille sin syvende kamp for sesongen. Da venter Strømsgodset på Brann Stadion.

– Det er en kjempegod mulighet til å få et resultat, sier Opdal.

– Klarer vi å være rolige nok til å spille den fotballen vi ønsker å spille, og klarer det 100 prosent, så bør vi slå Strømsgodset, forteller Ingebrigtsen.

Kaptein Daniel Pedersen trente med laget under lørdagens økt, og Ingebrigtsen kunne bekrefte at dansken kommer til å være med i troppen mot Strømsgodset.

– Er dere nødt til å vinne mot Strømsgodset?

– Nei, ikke dersom vi vinner resten, svarer Brann-treneren med et glimt i øyet, og fortsetter:

– Men det begynner å bli tøft. Vi må begynne å vinne fotballkamper, og det gjør vi gjerne i morgen, konkluderer han.

