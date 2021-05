Overraskende vending: Reed fortsetter som styreleder, klar for å hjelpe Start

Robin Reed og Start-investorene var helt sikker på at samarbeidet med klubben var over, etter det Reed selv omtaler som «elendig samarbeid». Så kom mailen fra Start som kan forandre alt.

Robin Reed fotografert ved Sparebanken Sør Arena i fjor sommer. Foto: Steffen Stenersen

– Jeg er overrasket over hvordan dette har utviklet seg.

Det sier Robin Reed til Fædrelandsvennen. Det har gått en måned siden han trakk seg som styreleder i Start En Drøm, aksjeselskapet som i snart fire år har finansiert toppfotballsatsningen til Start.

Interne uenigheter før og etter årsmøtet til Start gjorde samarbeidsklimaet mellom klubb og selskap dårlig. Reed forteller at investorgruppa var klar for å trekke seg helt ut av klubben. Nå fortsetter heller kristiansanderen som styreleder for selskapet, og fortsetter engasjementet.

Andreas Nielsen, styreleder i IK Start, har ikke besvart våre henvendelser.

– Vi var klar for å overføre ting tilbake til klubben. Vi trodde det var dit vi skulle. Så kommer det en skikkelig U-sving, hvor klubben forteller oss at de vil reversere utlysningen av daglig leder og fortsette med samarbeidsavtalen slik den er. Vi er klar for å hjelpe Start og opprettholde vår del av avtalen, sier Reed på telefon fra Malta.

– Dere var forberedt på å trekke dere ut?

– Ja, dette er jo Start. Hvis de ønsket det, så ville vi forsøke å finne en grei måte å overføre ting på, sier Reed.

– Når kom beskjeden?

– For et par dager siden. Jeg ble veldig overrasket, for mentalt var jeg allerede utsjekket. Vi gikk og ventet på et forslag på hvordan vi skulle løse dette. Nå er jeg forsiktig optimist, sier Reed.

– Hvorfor det?

– Det har kommet inn en ny styreleder som virker å ha positiv energi. Han virker også å være en som får ting gjort, sier Reed.

– Elendig samarbeid

Det har vært stille fra investorene siden Reed og daglig leder Christopher MacConnacher trakk seg få dager etter årsmøtet. Styreleder Andreas Nielsen i IK Start har flere ganger sagt at dialogen med Start En Drøm har vært god og konstruktiv.

– For at vi skal få til et bra engasjement må vi være ærlige. Jeg kjenner meg ikke igjen om at ting har fungert godt. Det har vært et elendig samarbeid med det gamle styret, sier Reed.

– På hvilken måte?

– Det får vi ta internt. Men det er positivt at det er andre tendenser nå, sier han.

Daglig leder i Start En Drøm

På årsmøtet for litt over en måned siden ble det vedtatt at Start skulle utlyse stillingen som daglig leder. Vedtaket sa at vedkommende skulle ansettes i klubben, ikke selskapet.

Ifølge Reed er jakten på daglig leder fra klubbens side avsluttet. Samtidig sier han at det kommer til å være en daglig leder i selskapet framover. Enn så lenge er Christopher MacConnacher på oppsigelsestid samtidig som han har begynt i ny jobb i Advantek.

– Det er utrolig viktig at vi holder oss profesjonelt til de regler som ligger der. At vi følger det avtaleverket som er og følger det til punkt og prikke. Der står det at daglig leder skal være i Start En Drøm og dette er altså hva styret i IK Start nå pro-aktivt har foreslått, sier Reed, som ikke kan svare tydelig på om han ønsker at MacConnacher skal fortsette i jobben.

– Det kommer helt sikkert til å være en flink daglig leder i Start En Drøm framover, sier Reed.

Ifølge Brønnøysundsregisteret ble det 22. mai registrert 17.750.008 kroner i frisk kapital inn i Start En Drøm. Reed forteller at dette er penger som allerede er omtalt som avskrevet gjeld og emisjoner for å hjelpe klubben.

– Selv om samarbeidet skulle opphøre så var det viktig for oss å lose klubben gjennom koronakrisen. Det er ikke så mye mer enn det å si, sier Reed.

– Vært uenige

For han ønsker ikke å snakke så mye om penger. Han forteller at investorene har skutt inn alle pengene de har blitt bedt om til budsjettsforslaget for 2021. Nå handler det om næring foran tæring, hardt arbeid og ikke så mye om store investeringer til nye spillerkjøp.

– Vi gikk inn i det her for å skape toppfotball på Sørlandet basert på lokalt talentutvikling. Det har vi ikke levert på, sier Reed.

– Har det vært uenigheter med sentrale personer i Start?

– Det er klart vi har vært uenige i en del av de sportslige disposisjonene, men det er noe som IK Start til syvende og sist beslutter. Vi har stilt oss lojalt bak det selv om man har vært uenig, sier Reed, som ikke vil gå inn på hva de har vært uenige i.

– Er du trygg på at det ikke blir samarbeidsproblemer framover?

– Er det Se og Hør jeg prater med? Jeg har vel allerede sagt hva jeg synes om tiden som har vært.

Han forteller at han har snakket med Andreas Nielsen og nå ser positivt på Starts framtid.

– Jeg tror det desidert viktigste for å skape et toppfotballmiljø er at vi innser at vi må heve kompetansen og innser hvor vi er. Det tror jeg at det er mennesker i Start som er klar for å gjøre, sier Reed.