RBKs bortekamp flyttes igjen

Kolliderer med Toppserien-kamp.

Bortekampen mot Vålerenga flyttes – igjen. Foto: Ole Martin Wold

Publisert: Publisert: Nå nettopp

For å sikre at Eliteserien skal fullføres i år, bestemte Norges Fotballforbund seg tidligere denne uken for å gjøre endringer i serieinnspurten. I samråd med Norsk Toppfotball, Fotball Media og Discovery.

Det betød av tre av RBKs gjenstående kamper ble flyttet. Denne ukens kamper, mot Brann (tirsdag, som endte med tap) og Bodø/Glimt (søndag), går som planlagt.

Les også Store endringer i serieinnspurten

Den 6. desember skulle RBK spilt hjemme mot Molde. Den er flyttet til helgen etter, mens bortekampen mot Vålerenga (terminfestet til 13. desember) ble flyttet til 6. desember. Hjemmekampen mot Mjøndalen er flyttet fra 16. desember til 10. desember.

Nå er Vålerenga-kampen igjen flyttet.

– Siden Vålerenga og Arna-Bjørnar møtes til kamp i Toppserien søndag 6. desember, flyttes eliteseriekampen Vålerenga – Rosenborg til mandag 7. desember klokken 18.00, skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding torsdag.

Dermed ser serieinnspurten slik ut for RBK:

29. november: Bodø/Glimt (borte)

7. desember: Vålerenga (borte)

10. desember: Mjøndalen (hjemme)

13. desember: Molde (hjemme)

19. desember: Sandefjord (borte)