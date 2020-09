«Haaland over alle over alt»

Det verste denne helgen? Det villeste, grådigste, glupskeste, griskeste? En langspurt med utgangspunkt på Bryne.

Publisert: Nå nettopp

Erling Braut Haaland fikk mye å juble over i Borussia Dortmunds 3–0-seier over Borussia Mönchengladbach.

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Her sitter vi midt i den mest hektiske fotballhelgen i hele år, med storspillere og storlag i intense oppgjør Europa rundt, og så er det én mann vi er nødt til å stanse ved og bruke ekstra lang tid på.

Erling Braut Haaland.

Ja, selvfølgelig og mye fordi vi er norske. Men om vi ser bort fra det – Haalands ville langspurt og scoring for Dortmund lørdag kveld er likevel slikt som står og lyser.

Aller viktigst – vi har sett det før – og av samme mann – og vi lengter etter å se det igjen. Det kommer vi til å få gjøre.

Norges største fotballstjerne er for tiden utvilsomt Erling Braut Haaland.

Da alt skjedde og skjer

Det var mer enn nok konkurranse om de store øyeblikkene denne helgen. Bayern München vant 8-0 mot Schalke 04 fredag kveld. Manchester United klappet sammen og kunne vært lørdagskveldens samtaleemne.

Det skjedde noe hjemme også. Vålerenga ekspederte ganske greit et Molde som har mistet grepet på norske kamper, midt oppe i vellykket Europa-kvalifisering.

Hver for seg er dette nok til å bli underholdt i noen timer, om man er fotballidiot nok. Som vi er.

Men Haalands andre mål, etter 60 meter spurt for Borussia Dortmund, overskygger alt dette. Det trengtes bare disse sekundene, og det gikk et gisp over fotballverdenen.

Mens vi skriver dette, sitter vi søndag formiddag og venter på Chelsea-Liverpool på ettermiddagen, i kamp om oppmerksomheten mot full serierunde i Eliteserien (ja, vi glemmer ikke den) med Brann-Bodø/Glimt som kveldens artighet.

Liverpool-stjernene gjester Chelsea søndag kveld.

Og Odegaard

Ser vi på oversikten over kveldens kamper, er det som et kok, inntil vi runder av med Real Sociedad-Real Madrid.

Martin Ødegård pryder fronten på Spanias største avis. Odegaard. Klar i Real-troppen mot Sociedad helt til slutt i denne fotballhelgen som ikke kan glemmes.

Men det villeste av alt? Erling Braut Haaland.

Fortsatt er det visst noen som snakker om «tidenes flyt», det er bare slik at alt lykkes for denne jærbuen.

Lykkes? Betyr ikke det ordet at det er flaks i bildet?

Men hittil har ingenting vært flaks hos Haaland, bare kvalitet. Han er kort og enkelt ubegripelig god, la oss være enige om det.

Ja, en helt annen type spiller enn Ødegaard, og vi skulle gjerne sett sistnevnte frigitt fra «jumpers knee» og stadig meldinger om «småsyk», men vi ville vel ikke ha klart å svelge unna mer.

Ikke i kveld.

Men det er Obos-runde mandag kveld.