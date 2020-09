Suverene van der Breggen sikret sitt andre gull på tre dager

Etter å ha syklet solo i 40 kilometer kunne nederlandske Anna van der Breggen juble for sitt andre gull av to mulige under årets sykkel-VM i italienske Imola.

Anna van der Breggen syklet 40 kilometer i front før hun kunne juble for sitt andre VM-gull på tre dager. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Bare en gang tidligere har en kvinne vunnet både temporitt og fellesstart i et VM. Franske Jeannie Longo gjorde det i 1995.

Gullet er dessuten van der Breggens andre i kvinnens landeveisritt. Også i Innsbruck i 2018 var hun overlegen og kom solo i mål. Hun er dessuten regjerende olympisk mester.

Rytteren fikk en luke med like over fire mil til mål, like etter at dagens ti kvinners sterke brudd var kjørt inn.

Ingen av de norske kvinnene på start var forventet å kjempe i toppen, men de viste seg likevel fram i løpet av de 144 kilometerne. Blant annet var Susanne Andersen fra Stavanger flere ganger på offensiven. Hun endte på 70. plass, over ett kvarter etter vinneren.

Stine Borgli fikk samme tid på 71. plass. Sandnes-syklisten veltet underveis.

Andersen endte på 70. plass. Foto: Heiko Junge, NTB

– Ikke dette vi kjører for

Best av de norske ble Katrine Aalerud, som lå i den nærmeste forfølgergruppen ut på den siste av fem runder à 28,8 kilometer. Hun kjempet lenge, men greide ikke å henge med da medaljene skulle fordeles og endte på 24. plass, 3,08 bak vinneren.

– Jeg er egentlig ikke fornøyd, det er ikke dette vi kjører for, sa Aalerud til TV 2 etter målgang.

– Det er litt min egen feil. Jeg havnet bak i en gruppe og satset på at de andre gjorde jobben. Jeg er sterk i bakkene, mens posisjonskamp er min svakhet. Jeg må skjerpe meg, sa hun.

Ingrid Lorvik ble nummer 89 (26,47 bak), mens Martine Gjøs måtte bryte.

Regjerende mester Annemiek van Vleuten sikret to nederlendere på topp. Hun spurtslo hjemmehåpet Elisa Longo Borghini i kamp om sølvet.