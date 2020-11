Argentinske medier: Maradona må opereres etter hjerneblødning

Den argentinske fotballegenden Diego Maradona (60) skal opereres etter å ha blitt rammet av en hjerneblødning.

En av tidenes beste fotballspillere, Diego Maradona, må opereres. Foto: Reuters

Kjetil Flygind

Det melder nyhetsbyrået Reuters med henvisning til lokale medier i Argentina. Opprinnelig ble det meldt at Maradona ble innlagt mandag, men at tilstanden hans ikke var alvorlig og at han bare skulle ligge på sykehuset i Buenos Aires til observasjon.

Landets største avis, El Clarin, skrev at Maradona kom til sykehuset dehydrert, med lavt hemoglobinnivå og at han også var mentalt sliten.

– Ikke krise

– Dette er ingen krisesituasjon, og Maradona kan reise hjem om han ønsker. Jeg vil helst ha ham på sykehuset i minst tre dager og under kontroll her, sa Maradonas personlige lege Leopoldo Luque til argentinsk ESPN.

– Maradona er fysisk syk, og det kan også påvirke den mentale helsen, la han til.

Tirsdag kom beskjeden om at Maradona er rammet av en hjerneblødning og at han må hasteopereres.

Helseproblemer

Maradona fylte 60 år fredag. Samme dag skulle han ledet Gimnasia de la Plata i en kamp i argentinsk toppserie, men ifølge El Clarin forlot treneren stadion allerede etter et kvarters spill.

Den tidligere verdensmesteren (1986) har generelt dårlig helse, blant annet på grunn av hans historie med misbruk av narkotika og alkohol. Han har flere sykehusopphold bak seg for alvorlige lidelser.

Maradona har etter at han la opp slitt med overvekt og vært gjennom to hjerteoperasjoner. Han har også hatt leverproblemer.

(NTB)