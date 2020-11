Mener TIL opptrer amatørmessig: – Det ser ut som det allerede er avgjort at det blir et nytt damelag

STORE AMBISJONER: Roger Johansen er satt opp som ny styreleder for det alternative Fløya-styret. Her avbildet på Fløya Arena. Foto: Ronald Johansen

Roger Johansen går hardt ut og mener at TIL og Fløya driver et politisk spill før årsmøtene om to uker.