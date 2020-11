«Best i Norge? Ikke verdt å diskutere en gang»

Dette er et lag der treneren (Kjetil Knutsen) har en helt distinkt oppfatning av hvordan laget skal spille og får spillerne med på det. Her er det ikke snakk om treneren er god nok eller spillerne er det. De er gode nok sammen.

Glimt er en klubb der hele klubbledelsen tenker i samme baner og støtter hverandre; dette er ikke et rent trenerprodukt. Det er klubben Glimt som spiller, drevet av et trenerteam som tenker utvikling hver eneste dag.

Vi ser at spillerne har et unormalt solid treningsarbeid bak seg. De har alltid ekstra spurter og ekstra duellkraft å sette inn mot slutten, og spesielt når det kreves for å snu et resultat.