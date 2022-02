Ny stjernerekke fikset seier da Oilers så ut til å rakne: - Vi må ta lærdom

Stavanger Oilers så ut til å styre mot tre sikre poeng da de raknet og ga fra seg en 3–0 ledelse, men de viste seriemestertakter da de hentet seg inn igjen og tok med seg alle poengene.

Stavanger Oilers tok et langt steg mot seriemesterskapet da de slo en av de argeste utfordrerne, Stjernen, denne lørdagen.

Christoffer Hjalmarsson

Stjernen - Oilers: 3–5

FREDRIKSTAD: - Jeg merket det på benken... det ble ikke helt stille, men når vi slipper inn det første. Da mister vi energien og så kommer det et til. Det er noe vi kan jobbe med for det er mye følelser utpå der, men vi må ta lærdom for slik kan ikke skje i sluttspillet, sier Ludvig Hoff om kollapsen i tredje periode.

Stjernen brukte nemlig kun fem minutter på å hente opp tremålsledelsen til Oilers, og hjemmelaget var nære enda flere scoringer. Oilers slo imidlertid tilbake og dro i land en viktig seier, det mye takket være en ny konstellasjon. Rob Bordson, Ludvig Hoff og Christoffer Karlsen stod bak de fire første målene.

– Vi snakket litt sammen i rekka vår og vi skjerpet oss i hvert fall, og vi skulle lukte når de gjorde en feil. Og det er morsomt når slikt som den siste går inn, sier Hoff som allikevel ikke har noen god forklaring på kveldens poengfangst.

– Nei... treneren har byttet litt på rekkene og det er omtrent forskjellig hver gang. Men i dag funket det og da kan vi ikke klage, smiler Hoff.

Oilers’ nummer ti får støtte av dagens rekkekamerat, og den andre tomålsscoreren, Christoffer Karlsen.

– Vi fant hverandre bra og tenkte ikke så mye egentlig. Bare spilte og det er bra at det stemmer, og det får vi håpe fortsetter, slår Karlsen fast.

– Og med din Sparta-fortid, hvordan er følelsen av å sette to mål i Fredrikstad?

– For å være ærlig så smaker det selvfølgelig ekstra godt, gliser Karlsen.

Oilers kontrollerte kampen

Oppskriftsmessig start i Stjernehallen der begge lag stupte ut av startblokkene. Stjernen kommer alltid med høyt tempo og Oilers matchet, og vel så det. Allikevel ble det ikke de store sjansene ut av det, i hvert fall ikke før halve perioden av over.

Da fikk Oilers utvisning og det ble utnyttet, av Oilers. For mot slutten av undertallsperioden kom plutselig Rob Bordson alene med keeper. Han så imidlertid ut til å rote det hele bort da fintene ikke satt og han fikk et par mann på seg, men pucken den spratt ut av mølja og til Ludvig Hoff. Han hadde da få problemer med å dytte det gapende målet.

Sjansen til Rob Bordson så ut til å renne ut i sanden da han kom alene med keeper, men pucken fant etter hvert Ludvig Hoff.

Christoffer Karlsen omfavnes etter at han satt pucken i nettet mot Stjernen.

Kun minutter senere var ledelsen doblet da Christoffer Karlsen viste effektivitet. Opp lang vantet før han skar inn i banen og trakk rapt av. Pucken suste opp i nettaket.

Etter scoring nummer to ble det adskillig dårligere stemning på isen og taklingene, meldingene og etterslengerne haglet. Det gikk dog ikke over streken og perioden forløp videre uten verken flere utvisninger eller scoringer. Det må for øvrig legges til at Henrik Holm hadde et par meget solide redninger, men Oilers var det klart beste laget i første periode.

– Jeg synes vi kjører over dem i de to første periodene. Så kan man vel si at vi har en dårlig vane med å slippe oss ned. Vi havner bakpå og blir for defensive, men vi finner en måte å vinne på uansett og det er deilig, sier Karlsen.

Karlsen på direkten

Andre periode var kun et drøyt minutt gammel da Karlsen viste at han virkelig er en toveisspiller. For det åpnet med at Stjernen kom på en kontring, men den store sjansen ble hindret av Karlsen. Kun sekunder senere var samme man fremme i banen og satt sitt andre for kvelden.

Unggutten dro seg inn fra kant og leverte en backhand bort ved motsatt stolpe. Dermed fikk Oilers en drømmestart på andre akt.

Henrik Holm hadde det, til tider, hektisk mot Stjernen. Sisteskansen spilte en meget god kamp.

Resten av perioden var intens, fysisk og temposterk. Det bølget voldsomt frem og tilbake med store sjanser begge veier. Spesielt hjemmelaget var svært nære ved et par anledninger, men en god Holm og et par velvillige stolper stod i veien.

Spesielt etter en retur ble det farlig, men Oilers klarte å holde unna. Fremover på banen var Jarrett Burton og Greg Mauldin nærmest for Oilers, men flere scoringer ble det ikke i andre periode.

Marerittåpning på perioden

Stjernen hadde skapt en del sjanser i de to første periodene, men Oilers virket likevel å ha kontroll. Det var imidlertid langt fra tilfelle. For i starten av tredje raknet det totalt og etter kun åtte minutter og 26 sekunder sto det 3-3!

Hjemmelaget regelrett kjørte over Oilers og det så ut som om Stjernen var i overtall hele veien. Målene kom både etter kontringer og etablert spill, og de så til tider ut som om dette skulle ende med klar hjemmeseier.

Oilers stod imidlertid opp fra asken og hentet seg inn i kampens siste minutter, og det var kveldens superrekke som tok tak. Bordson og Karlsen jobbet bak mål før pucken ble sendt foran til L. Hoff. Han gjorde ingen feil og satt inn sitt andre for kvelden. Den rekka stod så langt for alle Oilers sine mål.

Helt på tampen ble det også 5-3 da Dan Kissel sugde til seg pucken i offensiv sone. Han bare kastet den mot mål og med trafikk foran keeper fant pucken plutselig veien til nettet. Dermed ble det tre nye poeng til Oilers som nå kun er syltynn teori fra seriemesterskapet.

KAMPFAKTA

Stjernen – Stavanger Oilers 3-5 (0-2, 0-1, 3-2)

Fjordkraftligaen, 40. serierunde

Stjernehallen: 1124 tilskuere

Mål: 0-1 Ludvig Hoff (Bordson)(10:44), 0-2 Christoffer Karlsen (Bordson, Rokseth)(13:53), 0-3 Karlsen (L. Hoff, Rokseth)(21:21), 1-3 Arttu Niskakangas (Byrkjeland, Hafsmoe)(43:01), 2-3 Taylor Coulter (Stormli)(44:27), 3-3 Kåre Byrkjeland (Hafsmoe, Andersen)(48:26), 3-4 L. Hoff (Karlsen, Bordson)(57:24), 3-5 Dan Kissel (58:52)

Utvisninger: 2x2 min – 3x2 min

Skudd: 21 -33

Hoveddommere: Roy Stian Hansen og Karl Johan Marcus Vinnerborg

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Andreas Klavestad

2. backpar: Dennis Sveum og Daniel Rokseth

3. backpar: Kristian Østby og Nicolai Bryhnisveen

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Christoffer Karlsen

3. rekke: Thomas Berg-Paulsen, Andre Strandborg og Tommy Kristiansen

4. rekke: Greg Mauldin, Magnus Hoff og Anders Tangen Henriksen