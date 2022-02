Schau vil ikke være ekspert under VM-sendingene fra Qatar

Aleksander Schau (47) har gitt beskjed om at han ikke ønsker å være en del av NRKs VM-sendinger i Qatar i november og desember.

NEI TIL QATAR: Aleksander Schau.

Det bekrefter mannen som har fungert som ekspert under flere mesterskap i en SMS til VG.

På direkte spørsmål om det er riktig at han har gitt NRK beskjed om at han ikke vil være en del av sendingene under VM, er svaret «ja».

Schau har ikke kommet med noen ytterligere kommentarer til VG, men han har flere ganger på sosiale medier gitt uttrykk for hva han mener om at mesterskapet i Qatar, for eksempel denne sarkastiske tweeten 15. november:

– Vi respekterer hans standpunkt. Han har sagt ifra i god tid, sier redaksjonssjef for VM i NRK, Torbjørn Sarre-Jensen, til VG.

Han vil ikke gå inn i Schaus begrunnelse for hvorfor han ikke ønsker å delta.

– Han har gitt en begrunnelse som er uproblematisk. Vi har snakket godt sammen om hvorfor han ikke ønsker å jobbe med fotball-VM i Qatar slik situasjonen er nå, sier Jensen.

Schau er med og leder fotballsendingen 4-4-2 i NRK Radio og har vært med å dekke flere fotballmesterskap for NRK, senest i studiosendingene under EM sist sommer.

– Han gjør en fantastisk jobb, er veldig flink til å formidle og har mye kunnskap om fotball, sier sportssjef i NRK, Egil Sundvor, til VG.

VM-STADION: Fotball-VM skal arrangeres i Qatar. Her fra Al Janoub-stadionet i Doha.

– Uproblematisk

– Jeg respekterer valget hans, og jeg antar at det har med behandlingen av arbeiderne i Qatar å gjøre. Det er forståelig og uproblematisk at han ikke ønsker å delta i forbindelse med VM. Qatar har mange sider som er negative, sier sportssjefen.

I fjor skrev The Guardian at 6500 fremmedarbeidere har mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010. I artikkelen ble det hevdet at 69 prosent av dødsfallene var av uforklarlig art.

Det skal dreie seg om dødsfall som i stor grad er knyttet til byggearbeider uten sidestykke, i forbindelse med fotball-VM, som ny flyplass, nye veier, offentlig transport, hoteller og en helt ny by, som skal være vert for VM-finalen. Ifølge The Guardian var 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging. Myndighetene i Qatar har avvist kritikken og hevdet at dødsfallene er naturlige.

En fersk Amnesty-rapport som ble sluppet ett år før VM-starten tegnet et dystert bilde av utviklingen for fremmedarbeiderne i landet – til tross for lovnader om bedring fra arrangørenes side.

UPROBLEMATISK: Egil Sundvor, sportssjef i NRK.

Siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2010, har også korrupsjonsanklagene haglet, blant annet fra amerikanske myndigheter. Arrangørene har avvist anklagene.

Sundvor vet ikke når planen for hvem som skal delta under VM-sendingene i Qatar er klar. Han antar at alle har tenkt – og tenker – over hvordan det er å dekke et VM i Qatar.

– Det er viktig for oss at vi kan dekke et sportslig VM, men også den kritiske journalistikken. Vi vil unngå å bare løfte frem de flotte stadionene. Vi skal klare å dekke VM i Qatar som en idrettsbegivenhet og på en journalistisk måte.

Torbjørn Sarre-Jensen sier at NRK kommer til å dekke mesterskapet noe annerledes sammenlignet med andre VM.

– Det er for tidlig å si hva. Vi har ikke konkludert med noe ennå, forteller redaksjonssjefen.

