Solbakken om tøft program: – Tror man skal rope et varsku

ULLEVAAL (VG) Tirsdag spiller Norge sin tredje VM-kvalifiseringskamp på en uke. – Det er tøffe tak, innrømmer landslagssjef Ståle Solbakken (53).

PÅ FELTET IGJEN: Landslagssjef Ståle Solbakken (t.v.) og spilleransvarlig Brede Hangeland på søndagens restitusjonstrening på Ullevaal stadion.

Natt til søndag var Solbakken og landslaget tilbake fra Riga etter bortekampen mot Latvia. I ettermiddag ble det en lett restitusjonstrening på Ullevaal stadion før Gibraltar venter tirsdag.

– Det er intensivt både for spillerne, men også støtteapparatet og trenerteamet. Du kjenner det på kroppen, selv om det er likt for alle, sier Ståle Solbakken til VG om det tøffe kampprogrammet.

Erling Braut Haaland hadde tre kamper på 10 dager i beina for Borussia Dortmund før møtet med Nederland onsdag. Tirsdag spiller han sin tredje landskamp på syv dager.

Ståle Solbakken mener det er på tide å ta debatten rundt den totale belastningen for de beste spillerne som er med på alt.

– Jeg har vært med FC København og spilt 50–60 kamper hvert år i 10–12 år, så uforsvarlig er det ikke. Det jeg tror er en viktig debatt rundt dette er den totale belastningen som de beste spillerne får. Der tror jeg man skal rope et varsku.

I Sverige reagerer man på et enda tøffere program på grunn av coronapandemien. Svenskene skal spille to kvalifiseringskamper til VM, men imellom de to er de forpliktet til å spille en privatkamp mot Usbekistan i dag på grunn av en avtale det europeiske fotballforbundet og medlemslandene har laget med TV-selskapene.

– Det er selvfølgelig altfor mye med tre kamper på en 10 dagers lang samling når spillerne kommer fra et presset program i sine klubber, sier generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, til TT.

På Ullevaal stadion retter Solbakkens en aldri så liten pekefinger til det internasjonale fotballforbundet, FIFA.

– Jeg tror ikke det er noen god idé å prøve å presse inn et VM hvert andre år, da tror jeg at produktet blir utvannet og at mange blir lei. Det er viktig at man har høytidsstunder og at man ikke presser inn for mange kamper. Den største bekymringen til de som trener lag er den fysiske og psykiske sikkerheten til spillerne, at man ikke putter inn altfor mye, sier Solbakken.

Spania- og Barcelona-spiller Sergio Busquets har også uttalt sin frustrasjon om terminlisten og advarer om at spillere kan slite med å takle det høye presset.

– Mindre og mindre oppmerksomhet er viet spillerne. Det vil komme et tidspunkt der de vil eksplodere. Du må se det fra flere synspunkter, ikke bare ønsker mer og mer, sier han ifølge Marca.