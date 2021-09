Storhamar-Oilers i kveld fra 18.00: Slik blir Aftenbladets sendinger fra Hamar

Oilers møter Storhamar, Lillehammer og Vålerenga direkte på aftenbladet.no.

Oilers-keeper Henrik Holm forventer et skarpere Oilers-lag enn det de har prestert så langt i oppkjøringen.

Stig Nilssen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

HAMAR: Det er Storhamar som står som arrangør av eliteturneringen hvor fire av de antatt beste lagene i Norge møtes over fire dager i CC Amfi på Hamar.

Turneringen er generalprøven før seriestart og har fått navnet Pre Season Trophy Hamar.

– Lagene som stiller ble invitert slik at vi skulle få en god oppkjøring til sesongstart, men vi ønsker mest av alt å lage en skikkelig hockeyfest slik at vi får sparket i gang publikum og ikke minst rivaliseringen etter et par kjedelige sesonger, melder Storhamars daglige leder Per Christian Balke.

Klubben har planer om å gjøre dette til en årlig turnering med vandrepokal.

– Vi valgte lag som oftest kjemper i toppen og de som oftest fyller fjøset med hockeyhungrige tilskuere. Dessverre er 1000 personer det maksimale antallet vi får slippe inn i hallen, legger Balke til.

Holm vil se resultater

Aftenbladet sørger for at Oilers-fansen ikke skal gå glipp av noe som helst fra turnerningen. Vi sender alle kampene direkte.

Les også Se treningskampen mellom Oilers og Storhamar her

I studio er kjente fjes som Ole Eskild Dahlstrøm og Dima Smirnov hentet inn. Aftenbladets Kjetil Flygind stiller som tv-reporter med intervjuer før, under og etter kamp i hallen.

Oilers-keeper Henrik Holm (30) gleder seg til de tre kampene. Grunnet sitt opphold med landslaget har han ikke vært på isen i kamper så langt for Oilers i oppkjøringen.

Henrik Holm møtte Aftenbladet på hotellet på Hamar etter ankomst onsdag.

De tre treningskampene har endt med tap og uavgjort mot Lillehammer og tap etter straffeslag mot Stjernen.

– Vi har hatt en del spillere ute, resultatene har ikke vært gode. I denne turneringen gjelder det både å prestere bra og få gode resultater. Jeg vet at det ikke deles ut poeng her, men med våre mål kreves det at vi leverer og får en god følelse inn mot sesongstarten, understreker Oilers-veteranen.

Først ut torsdag kveld klokken 18.30 er Storhamar-Oilers.

Her er hele programmet:

Torsdag kl. 18:30: Storhamar – Oilers, CC Amfi – Sendingen starter 18:00

Fredag kl. 18:30: Vålerenga – Lillehammer. CC Amfi – Sendingen starter 18:00

Lørdag kl. 12:00 Lillehammer – Oilers, CC Amfi – Sendingen starter 11:30

Lørdag kl. 16:00 Storhamar – Vålerenga, CC Amfi – Sendingen starter 15:30

Søndag kl. 12:00 Vålerenga – Oilers, CC Amfi – Sendingen starter 11:30

Søndag kl. 17:00 Storhamar – Lillehammer, CC Amfi – Sendingen starter 16:00