Eliteserie-trenerne forsvarer Haaland-skjerming: – Han er bare et menneske

ULLEVAAL (VG) Det har blitt stor ståhei rundt NFFs beslutning om å skjerme Erling Braut Haaland (21) fra pressen under denne landslagssamlingen. Nå stiller flere Eliteserie-trenere seg bak vurderingen.

KJENNER HAALAND GODT: Nåværende Molde-trener, Erling Moe (bak til høyre) var assistenttrener da Braut Haaland spilte i Molde i 2017 og 2018. Han forstår at noen må sette en grense.

– Jeg har full forståelse for og full tillit til at Ståle skjermer, eller at han har bedt om skjerming. Det tror jeg er veldig smart akkurat nå. Det handler litt om å ha respekt for mennesket oppi dette også, sier KBK-trener Christian Michelsen til VG.

Det samme påpeker LSK-trener Geir Bakke.

– Han er bare et menneske, han også. Det er ikke bare-bare å håndtere en verdensstjerne. Han er ung ennå, han må få lov til å holde seg skadefri og ha fokus på de riktige tingene. Det har jeg veldig god forståelse for, sier Bakke til VG.

Etter at VGs Leif Welhaven skrev på kommentatorplass at «nykkene begynner å bli drøye», har blant andre TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, stilt seg helt uforstående til kommentatorens synspunkter.

Adresseavisen-kommentator Birger Løvfaldli mener fotballandslaget og Erling Braut Haaland har mye å lære av Therese Johaugs mediehåndtering under NM i Harstad denne uken, hvor hun er den desidert største stjernen – en sammenligning som fikk Ståle Solbakken til å fyre seg opp:

Molde-trener Erling Moe kjenner Braut Haaland godt etter flere sesonger sammen i rosenes by. Han har i likhet med sine kolleger full forståelse for hvorfor verdensstjernen skjermes.

– Jeg ser utgangspunktet til de som vil være med å formidle ham, men samtidig vet vi at om han hadde stilt opp på pressekonferanser, ville ingenting handlet om landslaget og kampene som kommer. Det ville kun blitt snakk om overgangssagaer. Når Erling nå har blitt så stor, og er i den situasjonen han er med tanke på klubbvalg, ville dette blitt dratt en vei som kanskje ikke passer seg på et landslag, sier Molde-sjefen til VG.

Dag-Eilev Fagermo er selv kjent for å være en pådriver for en åpen dialog med media. Han har likevel forståelse for at NFF har valgt å gjøre som de nå gjør.

– Det er et vanskelig spørsmål. Det er viktig med beskyttelse. Og dette er en verdensstjerne i verdens største idrett. Det er enormt trøkk på ham. Det å beskytte ham er riktig. Det er en grunn til at de store klubbene gjør det, sier Fagermo til VG.

KLAR I SIN TALE: Dag-Eilev Fagermo understreker viktigheten en profila som Braut Haaland har for utviklingen og synet på norsk fotball.

Pål Arne «Paco» Johansen er fersk Odd-trener av året. I likhet med Erling Moe, kjenner han Braut Haaland godt. I 2019 ledet han U20-landslaget i VM, hvor 21-åringen var spydspiss.

– Han er ung og må få tid til å utvikle seg hver dag, han også. Det er mange overgangsrykter og sikkert mye som skjer i livet hans som vi ikke vet om, så jeg synes det er greit. Han så god ut mot Slovakia. Som tidligere landslagstrener selv er det ekstremt gøy å se, sier «Paco» til VG.

– Som alle andre på landslaget har han en oppgave med å være folkelig. Men det går en grense et sted. Den tror jeg han har nådd, mener FKH-trener Jostein Grindhaug.

TIDLIGERE TRENER: Pål Arne «Paco» Johansen (til høyre) sammen med Erling Braut Haaland under VM for U20 i 2019.

I Bodø/Glimt-leiren vil de som alltid heller ha fokus på seg selv enn å konsentrere seg om andre. Trener Kjetil Knutsen mener likevel at støtteapparatet rundt verdensstjernen er best skikket til å ta disse avgjørelsene, fremfor synserne i media.

– De vet best hvordan de skal ivareta slike ting. Min mening er totalt irrelevant. Det er krig i Europa, også skal vi fokusere på hvorvidt Mr. Haaland skal skjermes eller ikke? Det er fullstendig uinteressant, sier Knutsen til VG.