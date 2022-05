Hagalid scoret hattrick mot Storhaug

Storhaug gikk på sitt tredje strake tap da laget røk 3-4 for Hjelmeland i 6. divisjon i fotball mandag. Tarald Hagalid scoret tre av målene.

Saif Ali Kassam sendte Storhaug i føringen etter 17 minutter, men et kvarter før pause scoret Hagalid for Hjelmeland. Brim Simen Eskeland sørget for at Storhaug tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter før hvilen, men Thomas Laugaland Munthe sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ved pause var stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Hjelmeland fikk et forsprang da Hagalid satte inn 3-2 noen minutter ut i andreomgangen, og etter et kvarter av andre omgang vartet Hjelmeland-spilleren opp med hattrick. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Simon Christian Grapes reduserte til 3-4. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Hjelmelandss Henrik Grønvik og Jakob Hjorteland Gbada fikk gult kort. For Storhaug fikk Simon Christian Grapes gult kort.

Hjelmeland forblir nummer ni, mens Storhaug beholder sjetteplassen.

7. juni er det ny kamp for Hjelmeland. Da møter de Pol. Storhaug skal måle krefter med Pol 14. juni.

