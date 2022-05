EIK snudde kampen og kunne glede seg over nok en seier

EIK-spillerne kunne juble over borteseieren mot Sotra. Fra venstre ser vi Jo Stornes Stålesen, Chris Sleveland, Simen Hammershaug og Bjørn Mæland.

Før pause hang EIK i stroppene og ble halsende etter i motvinden. Etter pause valset laget over Sotra og sørget for to scoringer og seier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden