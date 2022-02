Professor: – Kanskje historiens minst bærekraftige OL

ZHANGJIAKOU (VG) 2500 milliarder liter vann kan ha blitt brukt på å lage kunstsnø i Beijing-OL. I et område der vann er mangelvare.

fullskjerm neste KUNSTIG SNØ: En snødekket alpinttrasé kan skimtes fra distanse. Rundt traseen er det særdeles magert med snø. 1 av 3 Foto: TINGSHU WANG / Reuters

På TV-bildene ser langrennsløypene i Zhangjiakou strøkne ut. Hvite, hardpakkede løyper tegner et glansbilde for millioner av seere over hele verden.

Men utenfor stadion er åskammene brune. Det iskalde landskapet er tørt.

All snøen du ser under OL i Kina er kunstsnø. Også den som er dandert rundt anleggene til pynt. Og det har fått flere eksperter til å reagere.

– Dette er kanskje historiens minst bærekraftige OL. Disse fjellområdene har i praksis ingen naturlig snø, påpeker professor Carmen de Jong til VG.

Hun er ekspert på tørke, oversvømmelse og klimaendringer, og tilknyttet universitetet i Strasbourg.

TAR PRØVER: Carmen De Jong samler inn snøprøver.

OL-arrangøren beregnet tidlig at de ville trenge 222 millioner liter vann til å lage kunstsnø i Yanqing og Zhangjiakou, der alpint, langrenn hopp og skiskyting arrangeres. Men Carmen De Jong har regnet seg frem til et langt høyere tall: 2500 milliarder liter vann.

– Det er et vanvittig forbruk i et område som skriker etter vann. Hver dråpe teller, sier hun.

De Jong forteller om hvordan det kreves tre til fire ganger så mye kunstsnø i OL-området som i Alpene i Europa. Årsaken er vinden som tar med seg mye snø, samt en jord som er så tørr at den ikke fryser. OL-arrangøren har derfor boret hull i bakken og fylt disse med vann.

– Det som foregår i Kina nå, er absurd, sier De Jong.

De to OL-landsbyene Yanqing og Zhangjiakou ligger på grensen til Gobi-ørkenen. Det gir utfordringer som ble nevnt allerede da IOC vurderte Beijing-søknaden for syv år siden:

«Nord-Kina lider av vannmangel, og Beijing-Zhangjiakou-området blir stadig mer tørrlagt. Vannmangelen skyldes klimaendringer, industri og landbruk og stadig større behov (for vann) innenriks» het det i revalueringsapporten til IOC.

Når VG beveger seg rundt i OL-området denne uken, er det imidlertid lite miljøkritikk å spore. Tvert imot deles det ut brosjyrer som forteller om hvor «grønt» mesterskapet er.

Det snakkes om busser som går på hydrogen, innovative og miljøvennlige kjøleanlegg i ishallene, vindkraft og mye mer.

Lekene tituleres som klimanøytrale og alle arenaene varmes opp med fornybar energi.

Fakta SLIK REGNET HUN SEG FREM TIL KUNSTSNØ-TALLET: En snøtekniker i Yanqing sa i desember til tyske ZDF at det området alene ville trenge én milliard liter vann. IOCs rapport fra januar sier 890 millioner liter vann. Carmen mener det er for lite.

De Jong digitaliserte alle skitraseene i Yanqing og regnet ut hvor mye kubikkmeter vann man beregnet per hektar.

Deretter digitaliserte hun alle løypene i OL-byen Zhangjiakou, og beregnet hvor stort arealet er.

Snøparken og halfpipe-området består ifølge De Jong av cirka 20 hektar, men krever 530 millioner liter vann siden alle innfartsveier og andre områder i tilknytning også dekkes av kunstsnø.

Langrenn, skiskyting og hoppanlegget består til sammen av rundt 105 hektar. De Jong beregner et lavere behov for kunstsnø her, på grunn av mindre vind.

Hun endte opp med et tall på én milliard liter vann for alle anleggene i Zhangjiakou, foruten snøparken (530 millioner liter).

I IOC-rapporten fra januar er tilsvarende tall beregnet til 200 millioner liter vann.

Summen av Yanqing (1 mrd.), snøparken (530 millioner) og Zhangjiakou (1 mrd.) gir 2,5 milliarder liter vann. Les mer

Men det snakkes ikke om vannproblemet regionen rundt Beijing har slitt med i en årrekke. Kina har brukt milliarder på å løse problemet.

– Grunnvannet synker fortsatt år for år. Det er ikke lenge siden hydrologer fra flere land konkluderte med at dersom det ikke skjer noe, så vil man måtte flytte hovedstaden til et annet sted i Kina. Problemet som henger over Kina er fortsatt stort, sier Kina-ekspert Torbjørn Færøvik til VG.

Brageprisvinneren har skrevet en lang rekke bøker om verdens mest folkerike nasjon. Han forteller om et land som har for mye vann i sør og for lite i nord.

– Stadig mer vann brukes på industri og til boligformål. Om man reiser langs Den gule flod i dag, så vil man se at elven strever med å nå helt ut til havet i enkelte deler av året, sier Færøvik.

Kristin Kloster Aasen er styremedlem i IOC:

– Arrangøren har vært opptatt av at snøproduksjonen kun skal brukes fra overflatevann, og ikke grunnvann. I tillegg skal vannet brukes på nytt, til vanning, når det smelter. På grunn av kulden i OL-anleggene trenger man ikke reprodusere snø, slik man ofte må i land med mildere vintersesong, sier hun.

Kloster Aasen befinner seg, som VG, i Kina under OL. Verdens mest folkerike nasjon har et mål om at 300 millioner kinesere skal benytte seg av et ski- eller skøytetilbud i kjølvannet av OL.

– Det målet betyr mye for utvikling av næringsliv, arbeidsplasser, folkehelse og ikke minst utbredelse av vinteridrett. Det vil derfor ha betydning for psykososial bærekraft, mener Kloster Aasen

IOC: Kristin Kloster Aasen er styremedlem i IOC og medlem av organisasjonens bærekraftskommisjon.

Hun er også medlem av IOCs bærekraftskommisjon:

– Der sitter det blant annet store aktører fra EU- og FN-systemet, samt fra Verdens pengefond og store miljøutfordrere, som har bidratt med strategien. Den må følges opp, og det er satt av administrative ressurser til å implementere strategien for IOC samt å utvikle verktøy til hjelp i bærekraftsarbeidet i den olympiske bevegelsen, sier IOC-toppen til VG.

Tilbake til Strasbourg.

Carmen de Jong er ikke imponert over den bærekraftsrapporten som OL-arrangøren slapp noen uker før OL-ilden ble tent.

– I rapporten, på side 42, hevder de å bare bruke overflatevann. Men de henter altså vann fra tre ulike vannreservoarer som ikke er nevnt i rapporten. Disse er koblet til skianleggene i rørledninger, sier hun.

VANVITTIG FORBRUK: Carmen De Jong har regnet seg frem til at OL-arrangøren har brukt 2500 milliarder liter vann for å produsere kunstsnø.

De Jong forteller hvordan vannet fraktes henholdsvis 1000 og 17000 høydemeter opp i fjellet.

– Grunnvannet stammer naturligvis fra overflatevann, men det kommer altså fra vannreservoarer som brukes til vanning og drikkevann i regionen, samt Beijing, sier professoren.

Etter OL skal turistene innta området. Hotellene er store og mange. Alpinbakkene har en kapasitet på 63.000 skiløpere i timen. 68 millioner mennesker besøkte Zhangjiakou i 2019.

I Yanqinq – der alpine grener arrangers under OL – vil de nye kompleksene stå for 6 prosent av vannforbruket etter OL. I Zhangjiakou er tallet 2,6 prosent, ifølge OL-arrangørens bærekraftsrapport.

– Å karakterisere disse lekene som «grønne» er veldig spesielt, mener Carmen de Jong.