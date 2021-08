Kan ikke garantere at OL-heltene deltar i NM

KIF forventer at gullvinnerne fra OL stiller opp, men verken Jakob Ingebrigtsen eller Karsten Warholm vil gi garantier for at de stiller i NM i friidrett i Kristiansand fra 10.september.

20 år gamle Jakob Ingebrigtsen vant OL-gull på 1500-meter i Tokyo med ny olympisk rekord. Om en snau måned stiller han trolig til start under NM på Kristiansand stadion.

KRISTIANSAND: – NM er viktig. Samtidig er det mye som har skjedd de siste månedene og de siste ukene. Alle detaljer er ikke på plass ennå, men i utgangspunktet så er NM på kalenderen.

Det sier Karsten Warholms mor og manager, Kristine Haddal, til Fædrelandsvennen på spørsmål om den ferske OL-vinneren stiller på startstreken under friidretts-NM i Kristiansand 10.-12. september.

25-åringen satte ny verdensrekord på 400 meter hekk i Tokyo med tiden 45,94 og tok Norges første OL-gull i friidrett siden Andreas Thorkildsens spydgull i Beijing i 2008.

Mamma Warholm forteller at man er nødt til å se på totalbelastningen etter at sønnen skal prøve seg på 400-meter flatt under Diamond League-stevnet i Lausanne 26. august.

– Vi må ta en totalvurdering etter det. Det eneste som er hundre prosent sikkert er at han skal at han skal løpe i Lausanne, så må vi selvsagt se utover – men NM står opprinnelig på programmet, sier hun.

Karsten Warholm kunne knapt tro at han hadde løpt inn til ny verdensrekord og OL-gull under de olympiske lekene i Tokyo tidligere i august.

Ingebrigtsen: – Ikke helt på plass

Familien Ingebrigtsen, med OL-gullvinner Jakob (20) i spissen, har et tettpakket program i ukene før NM.

Neste uke reiser Jakob, Filip og Gjert Ingebrigtsen til USA for å innlede høstsesongen med Diamond League i Eugene.

Deretter følger nok et Diamond League-stevne i Lausanne 26. august, før Zürich den 8. og 9. september.

Kanskje skal brødrene også delta under stevnet i belgiske Brüssel den 3. september.

Pappa Gjert Ingebrigtsen kan derfor ikke gi noen garantier for at Jakob blir å finne på startstreken under NM.

– Vi er fortsatt ikke helt på plass i forhold til NM, og kan derfor ikke gi noen info akkurat nå, skriver Gjert Ingebrigtsen i SMS til Fædrelandsvennen.

Gjert Ingebrigtsen og sønnene Jakob og Filip har et tøft program i oppkjøringen til NM i Kristiansand. Derfor kan han ikke på nåværende tidspunkt si noe konkret om sønnene blir å finne på startstreken på Kristiansand stadion.

Henriksen gleder seg

OL-sølvvinner Eivind Henriksen er midt i leggingen av sønnen Emil på ni måneder når Fædrelandsvennen tar kontakt.

Sleggekasteren bekrefter likevel entusiastisk at han stiller til start under NM på Kristiansand stadion.

– Jeg stiller selvfølgelig til start. Jeg tenker det er viktig at de beste utøverne i landet stiller til start i NM, ettersom det vil skape en «hype» rundt arrangementet, sier sølvvinneren fra Oslo.

Eivind Henriksen overrasket de fleste under sleggefinalen i Tokyo. Oslo-mannen satte personlig rekord flere ganger og sikret seg OL-sølv.

KIF: – Forventer at de kommer

Inger B. Steinsland leder organisasjonen som skal arrangere friidretts-NM i Kristiansand.

Tidligere har hun kalt OL-gullet til Karsten Warholm «en gavepakke for norgesmesterskapet i Kristiansand».

Det at verken hekkeløperen eller Ingebrigtsen på nåværende tidspunkt kan garantere NM-deltakelse, bekymrer henne ikke voldsomt.

– Det er naturlig at de er litt slitne og trøtte for øyeblikket, men vi både håper, tror og forventer at de stiller til start under NM i Kristiansand, sier Steinsland til Fædrelandsvennen.

Tidligere har Steinsland uttalt at NM-komiteen har fått beskjed om at Warholm kommer. Sunnmøringen pryder blant annet arrangementets reklameplakater rundt om i byen.

Steinsland legger til at det under NM kan være mange forskjellige øvelser som kan være aktuelle for OL-heltene å delta i - spesielt for brødrene Ingebrigtsen.

Hun viser til at Jakob Ingebrigtsen stilte til start på blant annet 800 meter under NM i Bergen i fjor.

Påmeldingsfristen til NM er satt til 30. august.

KIFs NM-komité, ledet av Inger Steinsland, samlet på KIF-huset ved Kristiansand Stadion tidligere denne måneden. Her sitter hun sammen med Rasmus Morvik (f.v.), Jon Fjeld, Knut W. Svendsen, Tore Heidenreich og Roger Værnes.