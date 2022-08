Rabiot kobles til Manchester United: – Han er ikke en frelser, langt unna

Juventus’ midtbanespiller Adrien Rabiot (27) virker å være høyaktuell for en overgang til Manchester United, men ekspertene er usikre på om det er en god signering av flere årsaker.

PÅ FLYTTEFOT? Ifølge flere medier skal Juventus-spiller Adrien Rabiot (27) være åpen for å bytte adresse fra Torino til Manchester.

– Jeg tror ikke han hadde gått inn på noen av de lagene som endte over Manchester United i ligaen i fjor. Det sier kanskje sitt, sier fotballekspert Tor-Kristian Karlsen til VG.

Ifølge velinformerte The Athletic, troverdige Goal-journalisten Romeo Agresti og overgangsjournalisten Fabrizio Romano er Manchester United i ferd med å jobbe frem en avtale for Rabiot, som har en kontrakt til juni 2023. Overgangssummen det snakkes om virker å være på rundt 200 millioner kroner.

– Han er ikke en frelser, langt unna. Det er ikke spilleren som vil løse de umiddelbare problemene på midtbanen eller nevneverdig tette gapet til Manchester City, fortsetter den tidligere Monaco-sportsdirektøren.

Men Karlsen mener Rabiot kan levere bedre enn de andre på midtbanen til Manchester United.

– Hvis du skal se hva han er virkelig bra på, så er det defensivt arbeid; vinne annenballer, god i lufta, og i tillegg har han styrke. Hvis du skal ha en indreløper eller boks-til-boks, så føler jeg han ikke er god nok. Han har ikke nok kreativitet, kvalitet eller blikk nok offensivt.

LANDSLAGSSPILLER: Adrien Rabiot, her i en duell med Luka Modric, har 29 A-landskamper for Frankrike. – Han er en nyttig lagspiller som du får et relativt høyt minimum ut av hvis du har gode spillere rundt ham, og det har man jo i Frankrike, sier Tor-Kristian Karlsen om Rabiots respektable landslags-CV.

Manchester United har i sommer jaktet signaturen til Barcelona-spiller Frenkie de Jong, men uten hell hittil. Eivind Holth, skribent i United.no, mener Rabiot er et klart annetvalg.

– Når United ikke får førstevalget sitt i Frenkie de Jong må de ikke bare ned en hylle, de må også tenke annerledes. De trenger en rask løsning som kan gå rett inn på laget. Han er ikke de Jong, men han har ferdigheter som gjør at han bør kunne forsterke en tynn midtbane med Fred og Scott McTominay, mener Holth.

Adrien Rabiots statistikk fra alle turneringer som Juventus-spiller (2019–2022).

– Spørsmålet er om United kjøper enda ei bråkebøtte fra Juventus. Nå har det vært roligere rundt Rabiot de siste årene, men det er gode grunner til at det ikke er stående applaus i Manchester, fortsetter Holth.

Referansen «bråkebøtte» kommer av turbulens rundt agent-mamma Veronique Rabiot. Da Rabiot var PSG-spiller, uttalte moren til L’Equipe (gjengitt av Goal), at sønnen ble «holdt igjen som gissel» i klubben.

Da Didier Deschamps tok ham ut som reserve til VM-troppen i 2018, svarte Rabiot med et brev til fotballforbundet hvor han gjorde det rasende klart at han nektet å ha den rollen. L’Équipe har også tidligere skrevet at Rabiot havnet i basketak med Zlatan Ibrahimovic på PSG-trening.

Men i Juventus-tiden har det vært lite kontroverser rundt Rabiot og stille fra moren.

– Hun har sterke meninger og er ikke redd for å si ifra, sier Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay.

Han mener at en eventuell signering av Rabiot vil gi en ujevn spiller med en mor som kan skape overskrifter.

– Jeg tenker at du finner en god del spillere på dette nivået som ikke har dette ved seg. Grunnen til at de går for ham, er fordi han er veldig tilgjengelig. Juventus vil gjerne bli kvitt ham, sier Clay.