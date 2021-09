Skjæveland ble helten for Figgjo

Gisle Skjæveland scoret seiersmålet for Figgjo i 2-1-seieren over Oltedal på Oltedal stadion i 5. divisjon i fotball for menn. Oltedal har tapt alle kampene sine hittil denne sesongen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden