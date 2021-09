Oilers får inn nye personer på eiersiden

En rettet emisjon tilfører hockeyklubben mer penger og nye eiere.

Cato Østerhus har tatt steget inn på eiersiden i Stavanger Oilers.

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Stavanger Oilers sendte torsdag kveld ut en pressemelding der de skriver at to næringslivsprofiler har tatt steget inn på eiersiden i klubben.

– Vi har i dag gleden av å melde at Cato Østerhus og Kjartan Håkull slutter seg til Oilers Holding AS. Med det har klubbens eiergruppe bestående av Johan Fredrik Brandt, Jørgen Gismervik, Snorre Haukali, Tore Christiansen og Åge Westbø fått to bautaer innen næringsliv og ledelse med på laget, melder klubben.

De to nye eierne får også plass i styret til Stavanger Oilers AS.

Cato Østerhus er mest kjent som eier av Øster Hus. Sammen med sin bror Njål har han gjort Sandnes-bedriften til milliardbutikk.

Kjartan Håkull er daglig leder i Håkull AS. Han er daglig leder og eier av transportbedriften

Dette betyr at tidligere Viking-styreleder Thor Steinar Sandvik ikke lenger er aksjonær i Oilers.