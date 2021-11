Spinnvilt Montenegro-comeback tenner det norske VM-håpet for fullt

ULLEVAAL STADION (VG) (Montenegro – Nederland 2–2) Montenegro snudde 0–2 til 2–2 mot Nederland. – Vi lever, sier Ståle Solbakken til VG om Norges VM-sjanser.

SLO TILBAKE: Montenegro kom tilbake fra de døde og fikset poengdeling mot Nederland.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For etter at Norge snublet hjemme mot Latvia tidligere lørdag, var premissene klare for Nederland før bortemøtet mot Montenegro: seier ville sende dem til VM 2022.

Og det så fryktelig lenge ut som det skulle bli tilfellet, for Nederland ledet 2–0 med under ti minutter igjen å spille.

Så scoret innbytterne Ilija Vuktovic og Nikola Vujnovic hvert sitt mål og sørget for at det faktisk endte 2–2 i Montenegro.

Dermed er alt åpent i gruppe G før de avgjørende kampene tirsdag. Nederland topper fortsatt gruppen med 20 poeng, mens Tyrkia og Norge følger på 18 poeng.

– Vi lever, sier Ståle Solbakken til VG etter den nederlandske kollapsen.

– Endrer det noe for hvordan du tenker å angripe matchen i Nederland?

– Nei, vi skal vinne, melder Solbakken.

Samtidig som Norge skal til Nederland i den siste kampen, møter Tyrkia Montenegro på bortebane.

Med norsk seier i Rotterdam vil Norge altså passere Nederland på tabellen, og være minst sikret topp to og playoff i gruppen.

Sånn ligger det an i Norges gruppe før de siste kampene tirsdag.

Nederland tok tak i kampen fra start, men det var Montenegro som fikk kampens første store mulighet etter at et kvarter var passert. Uros Djurdevic løp seg fri bak Virgil van Dijk, og klarte også å runne Nederland-keeper Justin Bijlow. Dessverre for vertene ble skuddvinkelen for skrå, og avslutningen gikk i nettveggen.

Drøye fem minutter senere gikk Davy Klaassen i bakken rett innenfor sekstenmeteren, og Nederland fikk straffe. Den banket Memphis Depay sikkert i mål, og noterte seg for sitt tiende mål i denne VM-kvalifiseringen.

Det var også Depays niende straffemål i sin Nederland-karriere, noe som er rekord for de oransje ifølge Opta. Den forrige delte han med Ronald Koeman på åtte.

Venstrekanten Arnaut Danjuma fikk en veldig god mulighet til å doble ledelsen før pause, men hans anslutning sneik seg utenfor stolpen.

Dermed sto det 0–1 til pause, og Montenegro kunne gå i garderoben med fortsatt god tro på poeng.

Det håpet forsvant i stor grad da Depay satte sitt andre for kvelden snaue ti minutter ut i andre omgang. EM-stjerneskuddet Denzel Dumfries slo ballen inn foran mål, og der flikket Depay ballen mellom beina på keeper og i mål.

DOBBEL: Memphis Depay jubler sammen med Daley Blind etter førstnevntes 2–0-scoring.

Scoringen gjorde Depay til tidenes toppscorer for Nederland i VM-kvalifisering. Barcelona-profilen har nå scoret 14 mål på 14 VM-kvalifiseringskamper for Nederland, og passerte med det legendene Robin van Persie og Ruud van Nistelrooy som ble stående på 13.

Etter 2–0-målet så det ut som Nederland bare kunne cruise inn til seier og VM-billett, men så ble plutselig Ilija Vukotic spilt fri i bakrom. Han rundet keeper og trillet inn reduseringen med litt under ti minutter igjen av oppgjøret.

Fire minutter senere stanget Vujnovic inn 2–2, som også ble sluttresultatet.