Drømmer om å avslutte med verdensrekord

Hildeborg Juvet Hugdal skal i aksjon i VM i styrkeløft lørdag. Ventetiden er lang, synes veteranen som deltar i sitt siste VM.

Årets VM i styrkeløft i Stavanger blir ekstra spesielt for veteranen Hildeborg Juvet Hugdal (38) fra Sauda. For siste gang deltar hun i VM etter en 25 år lang karriere. Og hun vil avslutte med et smell.

Publisert: Publisert: Nå nettopp