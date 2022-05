Grønnes ble matchvinner for Hundvåg 2 på overtid

Henning Andre Høijord Grønnes sto for den avgjørende scoringen for Hundvåg 2 i 3-2-seieren over Viking 3 på Premiere Produkter-banen (Hundvåg kunstgress 2) i 6. divisjon i fotball. 32-åringen scoret alle målene for Hundvåg 2. Det var Viking 3s første tap denne sesongen.

