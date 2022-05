Nærbø var sjanselause mot Elverum

Ole Nærland blei fleire gongar spelt fri på strek, og noterte seg for tre skåringar. Men han kunne ikkje hindre Elverum i å stikke av med sigeren.

Til trass for massiv støtte frå tribuna klarte ikkje Nærbø å utlikne i semifinalen i sluttspelet. For andre kamp på rad blei Elverum for sterke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden