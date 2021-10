Norsk stjernefall: Ajer, Normann og Svensson ute av troppen

Kristoffer Ajer, Mathias Normann og Jonas Svensson melder forfall til Norges tropp mot Tyrkia og Montenegro.

SKADET: Kristoffer Ajer blir ikke med til de kommende landskampene.

Samtlige er ute med skader og kaster inn håndkleet. De blir ikke med til kampene mot Tyrkia og Montenegro.

– Dette er krise, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om utviklingen.

– Det er nesten ikke til å tro så mange spillere skal melde forfall. Vi er svekket i hver eneste lagdel, det er kjempekjedelig, fortsetter han.

Ajer fikk en muskelskade i forrige Premier League-kamp for Brentford og Jonas Svensson fikk en skade i fredagens kamp. Mathias Normann har fått et tilbakefall med en tidligere skade, og tidshorisonten er for kort til at han skal rekke landslagskampene.

– Ajer og Svensson har tatt MR som viser at skadene er for langvarige i forhold til landslagssamlingen, sier landslagslege Ola Sand i en pressemelding.

Skadesituasjonen på landslaget har utviklet seg til et mareritt for Ståle Solbakken og co. Mest bekymringsfullt er mannefallet på spissplass:

Borussia Dormund ber Norge om å la Erling Braut Haaland hvile. Han sliter med en muskelskade og har stått over deres tre siste kamper.

Real Sociedad-angriper Alexander Sørloth er definitivt ute av troppen.

Lørdag gikk Joshua King skadet av banen for Watford før pause mot Leeds. Han skal til MR-undersøkelser mandag.

Landslaget venter fremdeles på nye tilbakemeldinger rundt King og Haalands skader, men tør ikke håpe på mye.

– På begge disse to er vi forberedt på dårlige nyheter, sier Sand.

I øyeblikket er Veton Berisha det mest trolige valget på topp. Han gikk med ispose etter lørdagens kamp mot Sandefjord, men friskmelder søndag seg selv foran den kommende samlingen:

– Jeg er klar, skriver Viking-spissen i en SMS til VG.

– Antall forfall i troppen er i seg selv veldig dårlig nytt. Enda verre er at det er hele den tenkte sentrallinja fra en måned eller to tilbake som nå er borte med Andre Hansen, Ajer, Normann, Berge og de tre førstevalgene på topp. Det gir selvsagt et mye dårligere utgangspunkt av to grunner. Vi mister kvalitet og erfaring, sier Lars Tjærnås til VG.

Sander Berge og André Hansen er ute med skader fra før og er heller ikke med i troppen. Mathisen gir imidlertid ikke opp håpet om at Norge kan få med seg et godt resultat mot Tyrkia, i det som kan bli en skjebnekamp for Norges muligheter for et VM-sluttspill.

– Det kan gå, for Tyrkia har vært forferdelig i det siste. Med toppet mannskap hadde sjansene vært bedre, men det er ikke umulig. Men det er ekstremt kjedelig for Solbakken, etter en samling med gode prestasjoner og resultater, sier han.

Nå starter jobben med å finne erstattere for Solbakken. Tjærnås peker på Leo Skiri Østigård som en mulig Ajer-erstatter. På midtbanen nevner han Bodø/Glimts Ulrik Saltnes som en mulighet hvis skadefri. På spissplass tror han landslagstreneren vil hente fra Eliteserien.

– På topp er det jevnt, men jeg mener Thomas Lehne Olsen er et godt valg med sin arbeidskapasitet og effektivitet , men her er det jevnt med blant annet Ohi og Ola Kamara, sier Tjærnås.

– Jeg tipper det blir Veton Berisha som starter på topp. Han har vært veldig god, men hadde nok ikke sett for seg å spille en viktig rolle mot Tyrkia, sier Mathisen, som føler seg sikker på at Haaland glipper for Norge.