Skolebarn buet mot mørk spiller: – Et alvorlig problem

Da Sparta Praha var straffet fra å ha publikum i Europa League-matchen mot Rangers torsdag kveld, ble det gjort unntak for 10.000 barn.

HETSET: Rangers’ finske Glen Kamara (t.h.) ble utsatt for buing i Praha torsdag kveld. Etter denne albuen mot Michal Sacek (t.v.) pådro han seg sitt andre gule kort for kvelden og ble utvist.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De buet mot Rangers’ svarte spiller Glen Kamara, melder en rekke medier - og også enkeltpersoner på sosiale medier.

– Glen Kamara ble jevnlig utsatt for buing på stadion, melder Guardian.

– Kamara var klart et mål for noen av de 10.000 tilskuerne, fortsetter avisen.

UEFA hadde bestemt at stadion skulle være tom på grunn av rasistiske tilrop mot Monaco-spilleren Aurelius Tchouameni i kvalifiseringskampen i begynnelsen av august. Men det ble altså gitt unntak for at Sparta Praha kunne ha 10.000 skolebarn på tribunen- opp til 14 år.

Hendelsen skjer bare et halvt år etter at samme Glen Kamara ble utsatt for rasisme i en kamp mot en annen Praha-klubb, Slavia Praha. Den tsjekkiske klubbens Ondrej Kudela ble av UEFA utestengt for ti europacupkamper for rasisme mot Rangers-spilleren. Kamara selv, som er finsk, ble utestengt i tre kamper, fordi han angrep Kudela i spillertunellen etter matchen.

Les også Boris Johnson lover utestengelser for rasistiske meldinger: – Ingen unntak

Den skotske avisen Scotsman har uttalelser fra Rangers-manager Steven Gerrard om det som skjedde torsdag kveld.

– Jeg var ikke klar over dette, fordi jeg var så fokusert under kampen. Men hvis dette er riktig, så er jeg ekstremt skuffet - men ikke overrasket.

– Hvis det er riktig at de angrep Glen, så er det ekstremt skuffende, fordi tidligere episoder var grunnen til at bare barn slapp inn på kampen.

– Dette viser at det må gjøres mer. Ikke bare jeg, men alle andre, må kreve hardere straffer mot rasisme. Det må utryddes, sier Gerrard ifølge Scotsman.

Kamaras advokat Aamer Anwar skriver i en uttalelse at «det tsjekkiske laget bør skamme seg over denne kvelden».

– Det som skjedde i kveld, viser enda en gang at det er et alvorlig problem med rasisme i Praha, skriver advokaten - og krever at UEFA reagerer.

Det har ikke kommet noen offisiell reaksjon fra Praha-klubben om det som skjedde.

Glen Kamara ble utvist etter 74 minutters spill, noe som ifølge Guardian utløste den største jubelen i kampen. Avisen skriver at det var en tøff avgjørelse mot Kamara.