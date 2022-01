Christian Eriksen: – Jeg vil spille VM i Qatar

Christian Eriksen sier i et intervju med DR at han fortsetter fotballkarrieren tross hjertestansen han ble rammet av i fjor. Målet er å spille VM i Qatar.

Christian Eriksen snakker ut for første gang etter at han ble rammet av hjertestans under EM i fjor. Her er han i aksjon i VM-sluttspillet i 2018.

NTB

Det er første gang den danske fotballstjernen snakker offentlig om dramaet i fjorårets EM-sluttspill, da han i kampen mot Finland falt om med hjertestans. Hurtig og kyndig førstehjelp berget livet hans.

– Mitt mål er at jeg skal til VM i Qatar. Det er et mål og en drøm, så får det bli opp til landslagssjefen å se om jeg er god nok til å bli tatt ut, sier han i intervjuet på spørsmål om sin fotballframtid Det gjør han i et klipp lagt ut på hans Twitter-konto.

– Jeg vet at jeg kan komme tilbake. Kroppen min har det fint, og jeg føler ikke at noe er annerledes. Det er lang tid til VM, og jeg må bare spille fotball og bevise at jeg kan komme tilbake på samme nivå igjen.

Han sier at hjertet er testet på alle mulige måter, og at legene har vendt tommelen opp for en fortsatt fotballkarriere på toppnivå.

– Det er også derfor jeg føler at jeg føler det er rett tid for å gi et intervju, for jeg vet hva jeg vil. Jeg vil spille fotball igjen, sier han i et sammendrag lagt ut på DRs nettsted.

Å spille i Parken igjen er også et mål.

– Drømmen er å komme på landslaget igjen, spille i Parken og bevise at det var et engangstilfelle. Hjertet er ingen hindring.

Død i fem minutter

I intervjuet takker han for støtten og omtanken han fikk etter hjertestansen.

– Det var stort at så mange hadde noe å skrive, blomster å sende, hilsener. Det var så mange som ble berørt, og som meldte det til meg og min familie. Det er jeg veldig glad for, sier han.

– Det var jo ikke mitt ønske at folk skulle sende blomster fordi jeg hadde vært død i fem minutter. Det var spesielt, veldig spesielt, men det var snilt, og det har kun vært en hjelp. Folk satt i stuene sine og gråt da de så det, eller de gråt hvor enn de så det og levde seg fullstendig inn i det. Nå er jeg så heldig at jeg er her i dag og kan si «takk for tårene, men jeg er fortsatt her».

Han føler tiden var inne for å takke alle de fremmede som ga ham støtte.

– Jeg har personlig sagt takk til legene som var involvert, til spillerne og andre. Men til alle fans som har sendt tusener av brev, tusener av emails, gitt tusener av bemerkninger på gaten både her i Italia og Danmark, vil jeg si takk for støtten. Den har kommet fra hele verden.

Betryggende

Han fikk operert inn en hjertestarter før han ble utskrevet fra Rigshospitalet, og den skal hindre at noe lignende skjer igjen. Den sørget samtidig for at han ikke kan fortsette karrieren i Inter ettersom italienske regler ikke tillater fotballspill på høyeste nivå når man har hjertestarter i brystet.

– Å ha hjertestarteren har hele tiden føltes meget betryggende. På grunn av den har jeg aldri tenkt tanken om at det kan skje igjen, heller ikke på fotballbanen, sier Eriksen.

29-åringens kontrakt med Inter er avsluttet, og det er uvisst hvor han skal spille nå. Han er for første gang arbeidsløs.

– Det fleiper jeg litt med. Vi må se hva som dukker opp av muligheter, og så må jeg fatte en beslutning sammen med familien, sier Eriksen.

Intervjuet skal sendes i sin helhet torsdag.