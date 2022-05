Dobbel lykke i Frøyland-seier

Aron Husebø viste scoringsform da Frøyland vant 4-2 over Hinna 4 i G19 3. divisjon.

Hinna 4 fikk et forsprang da Ulrik Clausen Bolstad satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, og Jonathan Houge fikk nettsus og doblet ledelsen for Hinna 4 seks minutter senere. Husebø reduserte til 1-2 for Frøyland etter 45 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 2-1 til Hinna 4.

Frøyland hadde grunn til å juble mot Hinna 4

17-åringen utlignet for Frøyland etter 70 minutter, og Sander Elias Tveit sendte Frøyland foran da han satte inn 3-2 ti minutter senere. Benjamin Leonardo Salvesen scoret 4-2-målet for hjemmelaget etter 90 minutters spill. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Kampen endte 4-2.

Ny runde - nye muligheter

Det var Hinna 4s første tap denne sesongen.

Frøylandss Husebø og Tobias Risa Fylling pådro seg gult kort. For Hinna 4 fikk Houge gult kort.

30. mai er det ny kamp for Hinna 4. Da møter de Tonstad. Frøyland skal måle krefter med Bogafjell 2 2. juni.

