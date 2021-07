Det er umulig å ikke føle med denne mannen

OM FOTBALL: Italia vant thrilleren og skal spille EM-finale, men tankene går likevel til en utskjelt spansk spiss.

Med bøyd hode forlot Álvaro Morata Wembley etter straffebommen. Foto: Facundo Arrizabalaga, AP

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Italia-Spania 1–1 (4–2 etter straffer)

Så intenst. Så mye kvalitet. Så høyt tenningsnivå. Så mye nerve.

Og så vant Italia på straffer etter å ha jaget i 120 minutter mot et spansk lag med ballen.

EM-semifinalen mellom to av fotballens giganter kunne vært en finale.

Oppgjøret var imponerende i seg selv, og den blir ikke noe mindre imponerende av at spillerne har holdt det gående i 10 måneder med et meget stramt kampprogram som følge av pandemien.

Og så leverer de to lagene en av de beste fotballkampene som er spilt i 2021. Det var en klassiker verdig foran nesten 60.000 tilskuere innenfor fotballkatedralen Wembley.

Sjekk ansiktsuttrykkene til Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci under straffekonken. Foto: CARL RECINE, REUTERS

Ingen ville hjem

Det forteller en hel del om hvor trente dagens spillere er.

Og hvor sterkt de ønsket å utsette sommerferien i ytterligere fem dager, for å få kjenne på Wembleys strøkne gressmatte igjen under finalen søndag kveld.

Italia får bo videre på Hilton-hotellet utenfor Wembley til søndag kveld, Spania måtte reise hjem.

Ut fra det som har skjedd i hele mesterskapet var det kanskje riktig at Italia blir ett av de to finalelagene, men et periodevis sprudlende Spania var det beste laget i semifinalen.

Italia var best i tre uker, Spania i drøyt to timer.

De mørnet italienske spillere som måtte løpe etter ballen i 120 minutter. Og når Spania mistet ballen, vant de den selv tilbake.

Men fotball handler tross alt om å få ballen i mål, og da går tankene til mannen som skal har bommet på flest sjanser i EM: Álvaro Morata.

Gianluigi Donnarumma reddet straffesparket fra Álvaro Morata. Foto: MATT DUNHAM / X01449

Truet familien etter mange bom

Han bommet på åpent mål og straffe i gruppespillet. Morata har fått mye kjeft tidligere også, men det toppet seg da Morata og kona Alice Campello mottok trusler før gruppespillet var over.

– Jeg fikk ikke sove på ni timer etter kampen mot Polen. Jeg ble hetset og familien min ble truet. Jeg fikk meldinger som: «Håper barna dine dør», fortalte Morata.

Han scoret mot Polen, han gjorde det samme mot Kroatia, men fikk ikke starte EM-semifinalen mot Italia. Spania overrasket ved å spille uten spiss.

Morata ble byttet inn, han utlignet og han lignet lenge en potensiell redningsmann for Spania.

Helt til straffene. At Luis Enrique sendte Morata med sin historikk i EM til å ta straffe, fremstår som en gåte.

Alle visste hva som lå i potten. Alle visste hva som ville skje dersom hakkekyllingen bommet.

Selvfølgelig bommet han. Italia scoret på den neste og var videre.

Da var det umulig å ikke føle med mannen som forlot Wembley med bøyd hode.

Denne bommen vil forfølge ham i lang tid, spørsmålet er hvor lang tid de tar. Og om han klarer å reise seg igjen. Det blir en mental øvelse.

Pedri er fremtidens hovmester

Men en som garantert har en stor fremtid for Spania er det 18 år unge midtbanefunnet Pedri, som er litt Iniesta og litt Xavi.

Selvtilliten. Kontrollen. Blikket. Balansen. Ferdighetene. God i gjenvinningsspillet er han også.

Spesielt i første omgang fant han åpningene i EMs mest ugjennomtrengelige mur, Italias kompakte forsvar. At Pedri blir fotballens neste store hovmester er ingen veldig dristig spådom. Han ligner en fremtidig Ballon d’Or-vinner.

Unggutten har veldig god tid på seg.

Det har ikke krumtappene Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci i Italias forsvar.

Duoen har spilt tilsammen 219 kamper for Italia og kan alle triksene i boka. I de to siste EM-kampene fikk Chiellini og Bonucci bruk for alt der har lært det siste halvannet tiåret.

Nå er det snart slutt. EM blir Chiellinis siste mesterskap, med Bonucci er det fortsatt mer usikkert.

Men å se Italia uten de to krigerne bak på banen blir aldri det samme. Den lidenskapen de viser i hver eneste duell, er unikt i fotballen.

Det vil kanskje være fortjent om de kan avslutte at langt samarbeid ved å vinne sin første tittel for Italia.

Men det er ikke alltid sånn at fotballen lønner sine tro tjenere.