To toppkamper venter AaFK: – Vi kommer til å være med utover

Aalesunds to siste kamper før en liten ferie er mot to lag foran på tabellen. Resultatene fra disse kampene kan avgjøre mye for hvordan resten av sesongen blir.

David Fällman ble skadet mot Grorud. Det kan være dårlige nyheter for AaFK. Foto: Sjur Stølen / Digitalsport

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag kveld vant Aalesund 2–1 borte over Grorud og spiste inn på forspranget til teten, ettersom Jerv avga poeng, mens serieleder HamKam tapte i helga. Trener Lars Arne Nilsens mannskap har nå tatt 13 av 15 mulige poeng på de siste fem kampene.

– Vi har fått kontakt med teten, og da er det artig. Det er slike kamper som denne mot Grorud vi må vinne, og det er utrolig deilig å vinne slike kamper, sier Nilsen til Sunnmørsposten.

Les også Haugen stanget og stanget. Så ble han matchvinner: – Tror det kommer mye mål framover

Avgjørende

Det er ingen tvil om at de to neste kampene er viktige for AaFK. Med maks uttelling kan Aalesund ta ferie på tabelltopp. Med minimal uttelling kan HamKam være ni poeng foran og Jerv sju poeng foran. Nilsen han ikke tenkt så mye på det enda. Også Fredrikstad ligger foran AaFK med ett poeng og kan være sju poeng foran om AaFK roter det til i de kommende kampene.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Vi må tenke på det vi skal gjøre, at vi nullstiller, tar neste kamp og gjør arbeidsoppgavene som vi skal. Det er inspirerende å kjenne at vi blir bedre og bedre. Å vinne bortekamper i 1. divisjon er knalltøft uansett. Selv om vi ikke spilte en toppkamp mot Grorud, var vi i perioder veldige gode. Vi ligger fint til nå og har fått kontakt. Vi kommer til å være med utover tror jeg, tror Nilsen.

Niklas Castro er glad for at Aalesund nå er på rett spor. Foto: Sjur Stølen / Digitalsport / Sjur Stølen / Digitalsport

Også Niklas Castro, som scoret ett av AaFKs mål mot Grorud, er glad for at laget nå virker å være på riktig kurs.

– Absolutt. Det er der vi vil være. Vi tar de sjansene vi får, og når HamKam taper, må vi vinne. Dette inviterer oss inn i toppen igjen, sier angrepspilleren.

Les også Slik vurderte vi AaFK-spillerne mot Grorud

Uten Fällman?

Noe som derimot kan spille negativt inn på de to toppkampene før ferien er et eventuelt fravær av den svenske kapteinen David Fällman. Midtstopperen måtte ut med skade etter 14 minutter mot Grorud og er nå tvilsom til de neste kampene.

– Han fikk noe lyskeproblemer, jeg vet ikke om han blir klar til de neste kampene, sa Nilsen like etter kampslutt.

– Hva slags betydning vil det ha å spille uten Fällman?

– Sånn er det, men han har vært bedre og bedre, og viktigere og viktigere for oss. Heldigvis har vi gode midtstoppere som kan gjøre jobben. Jonas (Grønner), Nikolai (Hopland) og Stian (Aarønes Holte) er klare til å gå inn. Det er klart at Fällman har vært viktig, han sprer en trygghet i laget, men må vi håndtere det, og det håndterte vi mot Grorud. Det skal vi håndtere mot Jerv også, sier Nilsen.

Les også AaFK vant og tok innpå teten