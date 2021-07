Gigantoppgjør i Toppserien: – De to beste lagene som møtes

Rosenborg Kvinner gjør seg klare for en real styrkeprøve - etterpå venter ferie for både spillere og trener.

Steinar Lein forbereder laget til storkamp mot Sandviken. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Toppseriens nummer en og to barker sammen på Koteng Arene lørdag ettermiddag. Rosenborg topper tabellen med full pott etter åtte runder. Motstander Sandviken er også ubeseiret, men én uavgjort gjør at de er to poeng bak.

– Denne kampen er viktig. Vinner vi så har vi satt oss i en veldig god posisjon, blir det uavgjort leder vi fortsatt, taper vi så er vi fortsatt med.

Det sier trener Steinar Lein om toppkampen som har avspark lørdag kl. 15.

Les også Treneren håper på avklaring: – Det nærmer seg

– Ikke livsviktig

Som Lein forklarer er det kun tap som kan vippe RBK ned fra tabelltopp. Samtidig vil en seier gi en luke på fem poeng ned til Sandviken.

– Det er forskjell, men det er ingenting som er kjørt om vi taper denne kampen. Men å få en luke på fem poeng er veldig bra å ta med seg inn i en ferie, sier Julie Blakstad.

Emilie Bragstad mener kampen mot Sandviken er viktig, men ikke avgjørende.

– Det er ikke livsviktig å vinne, men samtidig hadde det vært godt å gå ut i ferie med størst mulig luke, mener 19-åringen.

Høyreiste Emilie Bragstad er med sine 188 cm Toppseriens høyeste spiller. Foto: Richard Sagen

Les også RBK skal møte to europeiske storlag

– Vil denne kampen avgjøre Toppserien?

Bragstad tar en pause, før hun svarer:

– Det kan jo være avgjørende. Men alt kan skje i fotball, man vet ikke hva som skjer siste halvdel av sesongen.

Mental styrke

Før sesongen ble Sandviken og Vålerenga ansett som RBKs største rivaler i kampen om seriegullet. Hovedstadslaget har akkurat tapt 0–3 mot Sandviken og 1–2 mot RBK. At Sandviken nå seiler opp som den argeste rivalen overrasker ikke Lein.

– Jeg hadde Sandviken som favoritt i fjor, da skuffet de, men nå har de forsterket. Det er et veldig godt fotballag. Det er vi to som har stukket litt ifra, så det er nok de to beste lagene akkurat nå som møtes.

Steinar Leins RBK har 31 kamper uten tap, og 15 seiere på rad. Foto: Richard Sagen

Skal man tro treneren trenger det ikke være noen ulempe at Rosenborg møter et godt lag.

– Spillerne mine er veldig gode i kamper som denne. De liker å spille kamper mot gode lag.

– Det er noen mekanismer som slår inn med tanke på det mentale. Kanskje er det lettere å være på sitt beste når man møter de beste lagene, legger han til.

Les også 19-åringen takket nei til landslaget. Der var feil flagg på brystet

Kampplanen klar

Trenerens plan for tre poeng er ikke verre enn at laget skal fortsette med sitt eget spill.

– For oss handler det om å bare fortsette med det vi holder på med, det har gitt gode resultater over tid. Vi skal være oss selv og spille det spille vi alltid gjør. Uansett motstander forbereder vi oss godt, det er ikke noe annerledes inn mot denne kampen. Det eneste er at vi kanskje er enda hvassere i alt vi gjør.

Julie Blakstad har planer om å koble av med alt annet enn fotball. Foto: Richard Sagen

Koble av

Etter kampen mot Sandviken får spillerne en etterlengtet ferie, før de 28. juli setter seg på flyet til Tyskland. To dager senere skal de møte storlaget Wolfsburg i en treningskamp.

– Jeg tror det blir en tur på hytta. Det er ikke så mye annet å finne på i disse tider. Det blir en tur dit for å koble av, men jeg må nok røre meg litt også, for det er kamp rett etter ferien, forteller Bragstad.

I likhet med forsvarskjempen har også offensive Blakstad en klar plan om å koble av.

– Det blir fjelltur, se litt venner og familie. Tror jeg skal gjøre ganske mye annet enn å spille fotball. Det blir nok en travel høst, avslutter RBKs nummer 41.

Steinar Lein forteller at også han skal koble av, og tar fri fra fotballen.