Norge videre til kvartfinalen: – Det er deilig

TOKYO/OSLO (VG) (Montenegro – Norge 23–35) Håndballjentene tok en knusende seier og er klare for kvartfinalen i OL. Lørdag venter en mulig gruppefinale mot Nederland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er deilig å snu en kamp. Jeg er veldig glad for en sånn seier, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Håndballjentene tapte 23–28 mot Montenegro i OL-kvalifiseringen tidligere i år, men fikk en etterlengtet revansje da det gjaldt som mest.

– Dette begynte som sist. Vi kom nå som da oss til mange gode sjanser. Forskjellen var at vi ikke lot oss stresse av det. Vi klarte å snu på det, forklarer kapteinen som sammen med Nora Mørk hadde bestemt seg for å ta mye mer skuddansvar enn i OL-starten.

Seieren sender Norge videre til kvartfinale i sommerens OL. Både Norge og regjerende verdensmester Nederland står med full pot etter tre kamper, og lørdagens oppgjør mellom nasjonene kan bli en ren gruppefinale.

Norge slet før pause, men vant den andre omgangen overbevisende 22–10.

Reistad dominerte kampen helt fra 17 til 51 minutter. Da falt hun forkjært på skulderen etter en duell med Montenegros Tatjana Brnovic.

– Taklingen var ikke så tøff. Men landingen var litt uheldig. Men jeg tror bare det er en slagskade. Det er vondt nå, forklarer hun.

– Vi har bare undersøkt det litt overfladisk. Foreløpig virker det som om det er en ren slagskade, men vi må se litt mer på det når vi kommer på hotellet. Jeg er ganske sikker på at hun er klar til kvartfinale, men at hun er klar om to dager kan jeg ikke garantere, sier landslagslege Nils Leraand.

forrige













fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Sanna Solberg-Isaksen kom inn etter pause og traff igjen blink med seks scoringer fra venstrekanten og på kontringer.

– Det er veldig gøy, man blir jo glad, sier hun etter 13 scoringer på de to siste OL-kampene. Camilla Herrem og Stine Skogrand begynte kampen med å bomme fem strake kantskudd på Montenegro-keeper Ljubica Nenezic.

– Jeg har studert henne på video og har bestemt meg for å jobbe med innhoppet mitt og ikke bestemme meg på forhånd. Jeg ville leve litt i det, sier venstrekanten som gikk høyt til værs og fikk drømmetreff på kampens dominerende målvakt før pause.

Vinneren av Norges gruppe møter det fjerde beste laget fra gruppe B, noe som skal gi et antatt enklere utgangspunkt for avansement til semifinale. Den andre gruppen er fremdeles vid åpen.

– Nå handler det om å slå Nederland, vi vil bli nummer én i gruppen, sier Mørk.

Thorir Hergeirsson advarte mot hardhendte, kyniske montenegrinere før kampen, og håndballjentene hadde problemer med motstanderen fra start.

På stillingen 8–5 til Montenegro tok islendingen timeout, noe som ga en umiddelbar effekt. Norge tettet luken i løpet av få minutter, men fikk aldri helt taket på motstanderen, og etter en jevnspilt omgang gikk lagene til pause med 13–13.

Etter pause satt alt mye bedre begge veier. Håndballjentene leverte en forrykende annenomgang, og motstanderen var regelrett sjanseløse i kampen om seieren.

– Etter pause var det bare ett lag utpå der, konkluderer Nora Mørk, som scoret syv av målene.

Les også Folkebørsen: Dronningen av snuoperasjonen

Defensivt sto det norske forsvaret som en vegg. Det gikk utrolige ti minutter mellom Montenegros 18. og 19. scoring, og i samme tidsrom dannet Norge en luke som var umulig å tette.

Norge – Nederland spilles lørdag kl. 14.30 norsk tid. Kampen sendes på TV Norge og discovery+.