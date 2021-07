AaFK tok ferie med cupseier, men Nilsen var ikke fornøyd: – Ferie litt for tidlig

Aalesund havnet under mot Brattvåg i andre runde av cupen, men vant til slutt 3–2 før de tar ferie fra kamper fram til 18. august

Isak Dybvik Määttä fikk 45 minutter mot Brattvåg. Foto: Odd-Sølve I. Grannes

– Vi var ikke oppe på 100 prosent, men vi gjorde jobben til slutt. Jeg føler at vi steppet opp da vi måtte og har forholdsvis grei kontroll. Det var ferie litt for tidlig, men vi er videre, og det er jeg glad for, sier trener Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.

Trener Lars Arne Nilsen gjorde to bytter fra cupkampen mot Træff forrige helg. Niklas Castro og Sigurd Haugen tok plassene til Simen Bolkan Nordli og Mamadou Diaw, men fikk se ett tamt Aalesund-lag i den første omgangen.

Brattvåg hadde mer intensitet i spillet og virket mer konsentrerte. Trener René Skovdahl hadde for øvrig gjort flere bytter fra oppgjøret mot Hødd onsdag. Allerede onsdag venter ny seriekamp, så 2. divisjonsklubben er inne i et tøft kampprogram.

Aalesund utlignet til 1–1 like før pause. Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Energien til Brattvåg fra resulterte i en tidlig Brattvåg-scoring. Etter sju minutter startet vertene et angrep bak fra keeper. Det gikk raskt framover og til slutt fikk kaptein Emil Dahle slått en nydelig gjennombruddspasning til Sander Lille-Løvø. Vingen var bestemt og satte inn 1–0.

Brattvåg la seg mer defensivt etter scoringen, og AaFK klarte ikke å bryte ned hjemmelagets forsvar. Samtidig hadde Aalesund kontroll defensivt.

Brattvåg var i ferd med å gjennomføre en perfekt første omgang, men like før pause ble Sigurd Haugen spilt i gjennom og fant Kristoffer Ødemarksbakken foran mål. Den tidligere LSK-spilleren headet ballen inn til 1–1 fra kloss hold.

– Den ballen skal vi få bort, men det får vi ikke gjort. Det er veldig uheldig at det målet kommer på det tidspunktet, sier trener Skovdahl.

Bølget

AaFK-trener Lars Arne Nilsen var trolig misfornøyd med det som skjedde de 45 minuttene, og byttet ut både Jørgen Hatlehol og Isak Dybvik Määttä med David Olafsson og Simen Bolkan Nordli til den andre omgang.

– Vi har for unøyaktige, de får litt rom og vi er ikke oppe på det nivået vi skal. Vi får det ikke til å sitte, det var skuffende. Vi er for unøyaktige og gjør for mange feilvalg på den siste tredjedelen av banen. Det har vært en gjenganger i år når vi har hatt tilløp til sjanser, som vi har mye av, sier Nilsen.

Simen Rafn utfordrer Sondre Sandnes Beite. Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Det satte mer fart på Aalesund, som raskt tok ledelsen. Etter 51 minutter headet Haugen en corner i mål til 2–1. Like etter hadde Brattvåg muligheten til å utligne da AaFK-forsvaret rotet det til for seg selv og Jeppe Mogensen fikk ballen ved 16-metersstreken. Andreas Lie reddet derimot mesterlig en-mot-en.

AaFK beholdt likevel ikke ledelsen lenge. Bare seks minutter senere spilte Dahle igjen igjennom Lille-Løvø. Vingen var igjen sikker foran mål og gjorde 2–2.

Det tok derimot ikke lang tid før det skulle komme en scoring til. Ødemarksbakken fikk ballen på høyresiden og fikk rotet den med seg til dødlinja. Der la han inn til innbytter Nordli, som ga Aalesund ledelsen igjen, 3–2.

Rødt kort

De neste minuttene bølget kampen fram og tilbake, men etter 73 minutter ble kampen på mange måter punktert. AaFK-utlånte Håvard Mork Breivik felte Haugen på veg igjennom 25 meter fra mål. Dommer Mathias Kringstad mente midtstopperen fratok spissen en klar målsjanse, og ga unggutten et rødt kort. Dermed måtte Brattvåg fullføre kampen med ti mann.

– Kampen blir fullstendig ødelagt av et rødt kort som AaFK-spillerne så like overrasket ut over at vi fikk, som vi gjorde. Dommeren gjør en kjempefeil, det er ekstremt uheldig, mener Brattvåg-trener Skovdahl.

Etter at utvisningssjokket hadde lagt seg, forsøkte Brattvåg og sette inn en sluttspurt. Blant annet hadde hjemmelaget et godt skuddforsøk som gikk like over mål.

Aalesund hadde likevel god kontroll i sluttminuttene og kontrollerte til slutt inn 3–2-seieren.

– Jeg synes det er en jevn kamp, der vi har våre perioder begge lag, sier Skovdahl.

Neste kamp for AaFK er 18. august og de neste dagene får AaFK-spillerne fri fra fellestreningene.

– Vi har hatt en fantastisk periode i det siste. Vi er videre i cupen og i toppen av 1. divisjon, det er vi fornøyde med, sier Nilsen.