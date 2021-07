Vaksinert OL-syklist fikk sjokk da han testet positivt

Tyskeren Simon Geschke ble nektet start i landeveisrittet i sykling i OL etter at han testet positivt for koronaviruset. Det til tross for at han er vaksinert.

Simon Geschke under Tour de France tidligere i år. Foto: BENOIT TESSIER

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Geschke har tidligere blant annet vunnet en etappe i Tour de France i 2015. Han bodde ikke i OL-landsbyen i Tokyo.

Han sier han har fulgt alle smittevernregler i OL og legger til at han har det bra fysisk. En positiv spyttprøve ble bekreftet av en positiv PCR-test, selv om det var lave virusverdier i den.

Til ZDF sier Geschke at han er sjokkert over at han kunne teste positivt selv om han er vaksinert.

– Jeg trodde hele dagen at den positive prøven var en feil. Jeg kunne reise i Europa, til og med i Tour de France. Alt i Japan er litt annerledes, kanskje de tar det litt mer alvorlig, sier Geschke.

Tyskeren tror han kan ha blitt smittet på en flyplass i forbindelse med reisen fra Frankrike til Japan.

– Det var mye som skjedde den dagen. Det er ikke mulig å desinfisere hendene etter hver kontakt. Jeg var ikke uforsiktig, sier 35-åringen.

Det er ikke andre positive prøver i den tyske sykkeltroppen.