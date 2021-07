Våg-spiller med nytt drømmetreff

Drøyt to år etter sin rabona-scoring i krysset fra 20 meter på fotballbanen, klinte Simen Lirio til med hole-in-one fra 148 meter på golfbanen.

Simen Lirio ved hull 2 på Bjaavann golfbane sist søndag, der han klarte hole-in-one. Foto: Privat

KRISTIANSAND: – Det var et nytt drømmetreff, ingen tvil om det. Men denne gang var det nok en del mer flaks involvert, fastslår Lirio.

Kantspilleren på Vågs A-lag i 4. divisjon fikk mye oppmerksomhet da han 16. mai 2019 smelte til med en praktscoring i seriekampen mot Express. Fra rundt 20 meters hold banket han ballen inn i krysset, og det med en såkalt rabona-variant, altså at skuddfoten er vridd rundt standfoten når skuddet utføres.

Sist søndag markerte Lirio seg igjen på spektakulært vis, denne gang på Bjaavann golfbane. 26-åringen traff perfekt med sitt nier-jern fra utslagsstedet og ballen suste mot hull 2 som lå 148 meter unna. På grunn av en dump på greenen, kunne han ikke se hvor ballen havnet.

Hadde god følelse

– Jeg hadde en god følelse, og håpet at ballen hadde landet nær nok til at jeg kunne få en birdie (ett slag under par). Da vi var rundt 30 meter unna hullet, og ballen ikke var synlig, sa min svigerfar at «enten har du slått den langt over, eller så ligger den i hullet».

Det skulle vise seg at Lirio hadde klart det mange habile golfspillere ikke makter gjennom en hel karriere, nemlig en hole-in-one. Hans nevnte svigerfar, Eivind Knutsen (61), er blant dem som ikke har oppnådd dette, til tross for et langt liv som golfspiller og en fortid på seniorlandslaget.

– Det var dødsgøy å se at ballen lå i hullet. Det er ikke sikkert jeg får oppleve noe slikt igjen, påpeker Lirio.

Håper på Våg-opprykk

Siden han startet med golf for seks år siden, har han spilt ned handikapet fra 54 til 13. Målet er å presse handikapet ned til under 10 (og gjerne slå svigerfar som har mellom 7 og 8 i handikap) og fortsatt kose seg med det han håper kan være en livslang hobby.

På fotballbanen er årets mål å rykke opp til 3. divisjon. Selv om Våg har mistet sin toppscorer Sinan Maksumic (flyttet til Oslo), har laget fått inn solide forsterkninger i Henrik André Dahlum og Johan Naglestad. Lirio selv håper å kunne bidra med et tosifret antall målpoeng og gleder seg til seriestart hjemme mot Hisøy 16. august.

Hans trener i Våg, Tor Arne Richstad, betegner Lirio som ekstemt ballsikker og er ikke overrasket over at han imponerer også på golfbanen:

– Man ser ofte at gode utøvere i ballidretter har fin fremgang når de kommer i gang med golf. Simen er åpenbart en av dem.