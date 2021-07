Gråt da hun skjønte hva hun hadde gjort

Ingrid Syrstad Engen nyter livet som fotballstjerne. Men noen ganger tar følelsene overhånd.

Til tross for hennes unge alder, har 23 år gamle Ingrid Syrstad Engen vunnet serie- og cupgull i Norge og Tyskland. Nå venter nye eventyr for den trønderske fotballstjernen. Foto: Camilla Alexandra Lie

MELHUS: – Kaffe, vann, pepsi?

Mamma Gudrun står i døren og spør hva som frister i sommervarmen.

– Nei, Hector!

Familiehunden kommer løpende ut på verandaen og hilser.

– Mamma da.

Ingrid Syrstad Engen sitter tilbakelent i stolen med Rayban-brillene på hodet. Hun ber både folk og dyr holde seg innendørs under intervjuet.

– Ikke slipp Hector ut, sier hun og tar en slurk kaffe av Mummikoppen.

Fotballstjernen fra Melhus er hjemme på sommerferie. Kontrakten med Wolfsburg har gått ut, og intervjuet gjennomføres i barndomshjemmet få dager før hun presenteres som Barcelona-spiller.

Tirsdag kunne Adresseavisen avsløre at den spanske mesterligavinneren blir hennes neste stoppested. Senere på dagen ble overgangen bekreftet av klubben.

– Plutselig kan det smelle

Kvelden i forveien var hun med på TV 2s EM-sending.

– Jeg har aldri vært i et studio på den måten før. Det ga mersmak, sier hun – og legger til:

– Etter fotballkarrieren hadde en sånn type jobb vært fint. Å jobbe på den andre siden kunne ha vært noe. Kanskje sosiale medier eller TV.

Engen forteller at hun blir gjenkjent på gata i Tyskland. I Norge er det mindre pågang, men i perioder har telefonen hennes kokt.

– Slikt går jo i rykk og napp. Plutselig kan det smelle. Det mest ekstreme var nok da jeg lagde den straffen i VM mot Frankrike. Da jeg våknet opp dagen derpå var det en voldsom pågang. Jeg ble omtalt overalt. Det samme skjedde i fjor under finalen i Champions League. Det var som en eksplosjon. Jeg kunne få 10 000 nye følgere på Instagram på én dag og masse meldinger fra folk.

I skrivende stund er det over 70 000 som følger hennes Instagram-konto.

Fakta Fakta Navn: Ingrid Syrstad Engen Født: 29. april 1998 Aktuell: Har nylig skrevet under for den spanske mesterligavinneren Barcelona. Meritter: Serie- og cupmester i Norge med LSK. To cuptitler og et seriegull med Wolfsburg i Tyskland. Har også spilt VM-sluttspill for det norske landslaget. Les mer

Ble rørt

Mens hun blir stoppet på gata i Tyskland, får hun stort sett gå i fred i Norge. Men da hun var i Oslo i juni, skjedde det noe som gjorde inntrykk.

– Å være et godt forbilde er noe jeg streber etter. Jeg har et søskenbarn på ti år i Oslo som spilte fotball på løkka med noen venninner da jeg var i området. Tanten mi spurte om jeg kunne ta en tur dit for å si hei, og det var en selvfølge for meg å gjøre det. Slike små ting er givende når jeg ser hva det betyr for de unge.

– Hva skjedde?

– Jeg slo av en prat med dem og prøvde å komme med noen kloke ord. Plutselig sa hun ene jenta: Det er en stor ære for meg å møte deg. Da begynte jeg å le og ble litt rørt. Jeg er kanskje en fotballprofil, men en så stor kjendis og viktig person er jeg ikke.

Melhusbyggen ble rørt av reaksjonen til en ung jente i Oslo for noen uker tilbake: – Jeg ble litt rørt. Foto: Camilla Alexandra Lie

Begynte å gråte

Det er bare fire år siden Engen spilte for Trondheims-Ørn. Hun er fortsatt tydelig på at hun vil tilbake til Trondheim en dag for å ikle seg RBK-trøyen. På de siste fire åra har hun blitt serie- og cupmester i Norge og Tyskland. I tillegg er hun en av landslagets største stjerner.

Pågangen fra omverdenen og kjendislivet er noe Engen trives med. Men det hender det blir litt mye også for 23-åringen.

– Da vi tapte finalen i Champions League i fjor var jeg ekstremt skuffet. Jeg var svært emosjonell da vi satt i bussen og kjente på mange sterke følelser. Først og fremst var jeg lei meg, men da jeg leste alt som ble sagt og skrevet om meg, begynte jeg å gråte. Jeg forsto hva jeg hadde vært med på og at jeg kan være et forbilde for unge jenter rundt omkring i hele Norge. Flere hadde skrevet hvilket stort forbilde jeg var for de unge. Det var et sterkt øyeblikk da det gikk opp for meg.

Etter to korte og suksessfylte opphold i LSK og Wolfsburg, håper Ingrid Syrstad Engen hun kan bli værende i sin nye klubb Barcelona over flere år. Foto: Camilla Alexandra Lie

Vil bli værende i flere år

Nå venter en ny epoke for trønderen. Planen er å etablere seg i enda større grad enn hva hun gjorde i Wolfsburg.

– Jeg ser for meg å være i den nye klubben i flere år. Det ble kun halvannet år i LSK, før jeg var to år i Wolfsburg. Jeg vil gjerne finne roen og være på samme sted over lengre tid denne gangen, sier hun.

Den nye klubben er altså Barcelona.

Fakta Fem tette – Din beste sommeropplevelse? – VM i Frankrike i 2019. Hele familien min var der og noen av mine nærmeste venner. – Hva er ditt favorittmåltid i sommersolen? – Grillmat. All slags grillmat egentlig. Jeg kunne ha spist det hver eneste dag, og det vet pappa godt. Jeg bestiller grillmat ofte. Det kan være kylling, kjøtt eller en god salat. Alt er godt. – Hva topper spillelisten di? – Når jeg trener går det mye i 90-tallsmusikk og 2000-tallsmusikk. Det er mange gode låter fra de to tiårene. Ellers går det en del i svensk musikk, blant annet artisten Molly Sandén. – Hvem er EMs beste spiller? – Raheem Sterling. – Hvordan kobler du av aller best? – Med familien og hunden vår Hector. Å sole seg hjemme på Melhus med familien og Hector er nok det aller beste. Jeg er glad i det. Les mer

Men Engen tror det er lettere sagt enn gjort.

– Den dagen jeg kjenner jeg er lei av livet i utlandet, flytter jeg hjem igjen. Håpet er at jeg fortsatt holder et topp internasjonalt nivå, slik at jeg kan bidra for Rosenborg.

Akkurat her, i denne utesofaen, foretrekker hun å sole seg på sommeren. Foto: Camilla Alexandra Lie

– Det er pappa sitt verk

Før hun får svar på om hun vil trives på sin nye destinasjon, venter et par uker sammen med mamma Gudrun, pappa Ørjan, storesøster Malin, lillebror Andreas og Hector hjemme i Melhus.

– Dere har tre ulike griller her?

– Ja, det er pappa sitt verk. Men jeg elsker grillmat. Det kunne jeg ha spist hver eneste dag.

– Hva skjer frem til du reiser igjen?

– Jeg skal slappe helt av og sole meg i godværet. Det blir nok noen timer i sofaen der borte.

Hun peker på utesofaen på terrassen noen meter unna.

– Der er det best å sole seg. Det blir nok noen timer der nå.