Nederland skjelver før Norge-møte: – Alle er forbannet

ULLEVAAL STADION (VG) Lørdag var Nederland fire minutter unna VM-billett. Så raknet storlaget mot Montenegro.

GIKK PÅ EN SMELL: Virgil van Dijk og Nederland ga fra seg en 2–0-ledelse mot Montenegro lørdag kveld.

– Det var en kollaps fra Nederland. De undervurderte alt. De startet å feire etter Norges kamp. De ga hverandre high-fives før kampen mot Montenegro, sier nederlandske Matthijs Weststrate i TV-stasjonen NOS til VG.

– Hva?

– Ja, de gjorde det. De gjorde det. De tenkte nok allerede på champagnen. Da de ledet 2-0, trodde alle at alt var fint.

TV-reporteren er i Oslo for å lage journalistikk på den dramatiske VM-kvalifiseringen. Lørdag hadde Weststrate kommet tilbake til hotellet etter Norges 0–0-match mot Latvia da Nederland ga fra seg en tomålsledelse mot Montenegro.

Resultatet betydde at «Oranje» mistet en sikker VM-plass. Nå kan også 2.-plassen i gruppen, som gir playoff i mars neste år, ryke med tap for Norge på tirsdag.

– Alle i Nederland er forbannet. Vi vet at Norge vil gi alt. Det blir årets kamp. Den blir enda større nå enn før gårsdagens kamper, mener reporteren.

– Selvsagt er jeg sint. Vi skulle ha sikret VM-plassen i dag, sier lagkaptein Virgil van Dijk til Weststrates kollega i NOS.

PÅ ULLEVAAL: NOS-reporter Matthijs Weststrate i samtale med pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg under Norges treningsøkt søndag ettermiddag.

– De er mer nervøse

Søndag beskrev Ståle Solbakken lørdagskvelden som «rar». Først mistet Norge muligheten til å avgjøre VM-skjebnen selv - samtidig som Tyrkia vant 6–0 mot Gibraltar og overtok 2.-plassen i gruppe G. Deretter kom den overraskende smellen til Nederland noen timer senere som gjorde at Norge igjen har alt i egne hender. Med seier i Rotterdam vil laget være sikret minimum playoff.

– Først og fremst må vi gjøre en god prestasjon. Hvis spenningen er der langt ut i 2. omgang, skal vi holde hodet veldig, veldig kaldt. For det er så mange scenarioer. Vi må legge en god kampplan, sier Solbakken.

Lørdag kveld oppsøkte landslagssjefen rommet til Stefan Strandberg og fortalte stopperen om Nederlands kollaps. Resultatet løftet humøret til en skuffet norsk gjeng.

– Nederland har et ekstremt press på seg. Hvis de taper mot lille Norge i en avgjørende kamp, tror jeg det brenner kraftig der nede. De er nok mer nervøse enn oss, sier Strandberg etter gavepakken fra Montenegro.

– Folk er redde

Ifølge Weststrate er det nå en urolig nederlandsk befolkning som gruer seg til tirsdagens kamp. Smerten over å ikke klare å kvalifisere seg til VM i 2018 kan fortsatt merkes. Reporteren mener at atmosfæren internt i trener Louis van Gaals oransjekledde mannskap brått har endret seg.

– Alle i Nederland har vært euforiske over måten landslaget har spilt på. Nå er alle nede på jorden igjen. For Nederland kan miste alt. Jeg så intervjuet kollegaen min gjorde med van Gaal etter kampen, og han var irritert på alle. Det sier alt, mener Weststrate.

– Dette er bare forferdelig. Hva var problemet? Kanskje det var latskap, sa midtstopper van Dijk etter kampen.

Weststrate mener at det er en stor ulempe at kampen i Rotterdam vil bli spilt for tomme tribuner på grunn av regjeringens nylig innførte coronarestriksjoner.

– Folk er redde for at alt skal glippe. Ingen i Nederland tror det blir enkelt mot Norge. Det har historien mellom nasjonene vist. Og nå har Norge fått en ny sjanse. Norge har ingenting å tape lenger, mens Nederland kan tape alt, sier Weststrate.

Akkurat det premisset vil ikke Solbakken være med på.

– Jeg er ikke enig i at vi har alt å vinne. Vi har alt å tape. Vi kan ikke ha den innstillingen. Vi har satt oss i en dårligere posisjon enn vi hadde før gårsdagen. Vi har også mye å tape. Denne gruppen kunne vi, og kan fortsatt, bestige ved å være en av de to beste. Det er det vi må bestrebe, sier Norges landslagssjef.

Avspark på Feyenoords storslagne arena De Kuip er klokken 20.45 tirsdag kveld. Et par timer senere vil Nederland, Norge eller Tyrkia være klar for VM i Qatar.