Norges beste fotballbaner: Lerkendal og Åråsen deler seieren

Lerkendal og Åråsen fikk likt poengsnitt på toppen av kapteinenes kåring av Eliteseriens beste baner i 2021. Vikings SR-Bank Arena havnet på delt 13. plass.

Lerkendal må dele Niso-prisen for beste bane med Åråsen.

Rangeringen er gjort i regi av spillerforeningen Niso. Kapteinene i Eliteserien og Toppserien ga karakter fra 1 til 5 etter hver bortekamp de spilte i fjorårets sesong.

I Eliteserien er det tiende gang beste bane kåres, og for første gang er det to vinnere. Lerkendal har stukket av med prisen de tre siste årene, men denne gangen måtte Rosenborg dele den med Lillestrøms gressmatte. Åråsen fikk nemlig også et karaktersnitt på 4,33.

Bilde fra Vikings SR-Bank Arena oktober 2020, da bare 200 tilskuere var tillatt på arenaen på grunn av koronarestriksjoner.

Mjøndalens kunstgressbane havnet på bunn med et snitt på 1,87.

I Toppserien ble Vålerengas arena, som i de tre foregående sesongene, stemt fram som den beste i kvinnenes øverste divisjon. Oslo-laget fikk et snitt på 4,78.

Kolbotns gressbane snittet dårligst med 1,78.

– Underlaget er viktig for spillerne, supporterne, klubbene og de som jobber med anleggene. Det er viktig for utviklingen av norsk fotball at vi har baner som holder god kvalitet. Dette fokuset fører forhåpentlig til at klubbene strekker seg langt i å ha de beste banene, sier prosjektleder Peter Werni i Niso.

Gressmatten på Åråsen kom ut på topp i år sammen med Lerkendal.

Slik ble banetabellen i 2021:

Eliteserien:

1) Lillestrøm (Åråsen, gress) 4,33

Rosenborg (Lerkendal, gress) 4,33

3) Molde (Aker stadion, kunstgress) 3,67

4) Brann (Brann Stadion, gress) 3,53

Odd (Skagerak Arena, kunstgress) 3,53

6) Stabæk (Nadderud stadion, gress) 3,47

7) Kristiansund (Kristiansund stadion, kunstgress) 3,33

Vålerenga (Intility Arena, kunstgress) 3,33

9) Haugesund (Haugesund stadion, gress) 3,27

10) Bodø/Glimt (Aspmyra, kunstgress) 3,20

11) Strømsgodset (Marienlyst, kunstgress) 3,07

12) Sarpsborg 08 (Sarpsborg stadion, kunstgress) 2,87

13) Sandefjord (Release Arena, gress) 2,80

Viking (SR-Bank Arena, kunstgress) 2,80

15) Tromsø (Alfheim, kunstgress) 2,27

16) Mjøndalen (Consto Arena, kunstgress) 1,87

Toppserien:

Vålerengas hjemmearena ble stemt fram som den beste banen i Toppserien.

1) Vålerenga (Intility Arena, kunstgress) 4,78

2) Arna-Bjørnar (Arna Idrettspark, kunstgress) 4,11

3) Sandviken (Stemmemyren, kunstgress) 3,44

Stabæk (Nadderud, gress) 3,44

5) LSK Kvinner (LSK-hallen, kunstgress) 3,11

Rosenborg (Koteng Arena, kunstgress) 3,11

7) Avaldsnes (Avaldsnes 1, gress) 2,78

8) Lyn (Kringsjå kunstgress) 2,56

9) Klepp (Klepp stadion, kunstgress) 2,33

10) Kolbotn (Sofiemyr stadion, gress) 1,78.