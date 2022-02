Viking-nykommeren droppet pappa Ståle som rådgiver: – Vi har et far og sønn-forhold, det er jeg veldig glad for

Slik kommer du til å bli vant til å se Vikings Markus Solbakken. Med ballen i beina, omringet av motspillere og med en plan om å gjøre noe fornuftig med den, helst spille lagkompisene opp i gode situasjoner. Men det kunne like gjerne blitt ishockey for 21-åringen fra Hamar.

Han kunne hatt verdens beste rådgiver og sparringspartner rundt middagsbordet hjemme. Men for Vikings Markus Solbakken (21) og pappa Ståle (53) var det viktigere å bevare far og sønn-forholdet i stedet for å blande inn juniors karriere.

