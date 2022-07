Andersen mister Tour de France

Uno-X-rytter Susanne Andersen blir ikke å se i kvinnenes Tour de France den kommende måneden. Et svakt kragebein er grunnen.

Susanne Andersen får ikke sykle årets Tour de France grunnet et brukket kragebein. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Andersen brakk kragebeinet for tre uker siden, og i samråd med støtteapparatet i Uno-X har hun bestemt seg for at hun må stå over, opplyser hun overfor TV 2.

– VI bestemte dessverre at kragebeinet ikke er sterkt nok. Touren kommer en uke for tidlig til at det er forsvarlig og gir mening for meg å kjøre, sier Andersen.

– Helt siden jeg brakk det har sjansene vært veldig små. Vi hadde et lite håp, fortsetter hun.

Årets utgave av det prestisjetunge rittet er det første under det nye navnet «Tour de France Femmes». Tidligere har det blitt avholdt i flere forskjellige navn.

– Tour de France er veldig tydelig det største løpet i året, og et av de der alle kommer til å være i sin beste form. Det hjelper ikke å komme dit og være usikker på kragebeinet, sier Andersen.

Rittet starter 24. juli og strekker seg over én uke.