Viking 2 ble ydmyket av Djerv 1919

Djerv 1919 tok sine første poeng siden 11. april med 7-0 over Viking 2 i 3. divisjon, Avdeling 3 i fotball for menn. Sivert Helgesen scoret to ganger.

