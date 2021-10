Ronaldo-problemet og ni andre ting Solskjær sliter med

Ole Gunnar Solskjær er under økende press i Manchester United. Her er ti årsaker til det.

Ole Gunnar Solskjær, Cristiano Ronaldo og Manchester United går gjennom en tøff periode.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

1. De sviktende resultatene

Manchester Uniteds resultater følger en urovekkende trend. Lørdag tapte de 2–4 for Leicester. De to foregående Premier League-kampene endte med uavgjort mot Everton og tap for Aston Villa. I tillegg røk de ut av ligacupen etter tap for West Ham.

2. Stjernens lille opprør

Paul Pogbas uttalelser etter tapet for Leicester ble lagt merke til. For å si det mildt.

– Vi må endre noe. Vi trenger å finne mentaliteten og taktikken til å vinne, sa Pogba, ifølge ESPN.

Mange tolket det som kritikk av Solskjær – og det i full offentlighet.

3. Sleivsparket om veldedighet

United-stjernen Marcus Rashford har fått en MBE-orden blant annet for sitt arbeid mot rasisme og hjemløshet.

Derfor vakte det oppsikt da Solskjær uttalte at Rashford bør «prioritere fotball» nå. Angrepsstjernen har vært ute en stund, men er tilbake etter skade. United-treneren vil naturligvis se 23-åringen på sitt beste når han entrer banen igjen.

Kommentaren fikk mye negativ oppmerksomhet i Storbritannia. Tirsdag svarte Solskjær på kritikken.

«Dere vet hva jeg sa og dere laget overskrifter av én liten kommentar som jeg aldri mente skulle være fokuset av det jeg sa», sa han ifølge BBC.

4. Dødball-lekkasjen

Kampen mot Leicester ble tapt på dødballer. United slapp inn ett mål på corner og ett på frispark.

Dessverre for Solskjær er det langt fra noe nytt.

Siden starten av forrige sesong har kun ett lag (Crystal Palace) sluppet inn flere dødballmål i Premier League enn Manchester United. Det fører til poengtap og negative avisoppslag.

5. Ronaldo-problemet

– Jeg tror faktisk den handelen kan koste Solskjær jobben til slutt, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-podkast denne uken. Da snakket han om sommerens kjøp av Cristiano Ronaldo.

Thorstvedts poeng er at Ronaldo som spiss fører til en dominoeffekt: Mason Greenwood må spille ving og Paul Pogba ender opp på sentral midtbane. Midtbanen blir da «porøs», ifølge Thorstvedt.

I tillegg påvirker Ronaldo Uniteds forsvarsspill. Portugiseren er én av spissene i Premier League som jobber minst defensivt og presser minst. Det påvirker hele lagets forsvarsspill. Men velger Solskjær å benke Ronaldo, vil det være uhyre kontroversielt.

6. Storkjøpene som ikke har slått til – ennå

Ja, kjøpet av Bruno Fernandes var en kjempesuksess. Kaptein Harry Maguire ble også hentet under Solskjærs ledelse.

Men det er også blitt bomkjøp. Den nederlandske stjernen Donny van de Beek kostet rundt 400 millioner i fjor. Siden har han stort sett varmet benken. De siste ukene har midtbanespillerens frustrasjon vært godt synlig.

Så var det sommerens andre store signering: stortalentet Jadon Sancho. Han har fått en treg start i United og står fortsatt uten scoring og målgivende pasninger. For hver kamp han ikke presterer, ser det verre ut for Solskjær. Det er imidlertid for tidlig å felle noen definitiv dom over Sancho-signeringen.

7. De gode kollegene

Det vanskeligste i fotball er ofte å skape faste angrepsmønstre. Ting som gir et lag en egen identitet. Kritikerne vil ha det til at Solskjærs lag ikke har en tydelig spillestil. De synes det er vanskelig å se hva laget prøver på.

Det står i grell kontrast til Solskjærs rivaler: Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) og Thomas Tuchel (Chelsea). Alle tre har en tydelig spillestil, og alle tre er blant fotballverdenens største trenerstjerner. Og alle tre vinner store pokaler. Det fører oss videre til:

8. Den mislykkede troféjakten

I Manchester United er ikke topp fire godt nok. Laget skal konkurrere om (og helst vinne) de store titlene hver sesong. Solskjær har fortsatt ikke lyktes med å vinne én eneste pokal.

Forrige sesong kom muligheten i Europa League-finalen, men Villareal vant straffesparkkonkurransen. Nok en gang var det «hit, men ikke lenger».

Jo lengre tid det går før første tittel kommer, desto mer øker presset på Solskjær.

9. Kritikk fra gamle venner

Mange av Solskjærs tidligere lagkamerater fra Manchester United har ekspertroller i britisk TV. De har vært tydelige i sin støtte til ham helt siden han fikk jobben.

Men nå er noe i ferd med å skje. Den siste tiden har flere og flere av dem ytret skepsis til Solskjærs ledelse av laget. Aller viktigst er United-legenden Gary Neville, ekspert i Sky Sports og Storbritannias kanskje mest synlige fotballekspert.

– De spiller kun i øyeblikk. De har ikke noen stil eller identitet. De lener seg på enkeltmannsprestasjoner, sa Neville nylig.

10. Det tøffe kampprogrammet

Manchester Uniteds fem neste kamper: Atalanta (hjemme), Liverpool (hjemme), Tottenham (borte), Atalanta (borte) og Manchester City (hjemme).

Tap for Atalanta vil sette Champions League-avansement i fare. Og United tåler ikke mange feilskjær. Da passer det dårlig med en såpass tøff kamprekke som den over.

I forkant av onsdagens kamp mot Atalanta ble Solskjær konfrontert med den siste tidens kritikk.

– Forventningene har økt ved at vi har signert spillere, men vi er i samme båt som resten av topplagene. Det er selvfølgelig press på meg, men vi har vært gjennom dette før. Jeg er i dialog med klubben hele tiden. Diskusjonen er åpen og ærlig, sa Solskjær på pressekonferansen.

Manchester United-Atalanta på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play 21.00

Fakta Manchester United under Solskjær Solskjær tok over laget midlertidig 19. desember 2018. Siden fikk han rollen permanent. Totalt har han ledet dem i 162 kamper. 90 seiere, 34 uavgjort og 38 tap. United har endt på følgende plasseringer i Premier League under Solskjær: sjette, tredje og andre. Beste plassering i Champions League er kvartfinaleplass. Tapte Europa League-finalen i fjor. Les mer

Vi anbefaler:

Dette sa Solskjær etter Leicester-tapet: – Vi må kanskje endre noe

Har du lest denne kommentaren fra Daniel Røed-Johansen? Oppgaven er for stor for Solskjær