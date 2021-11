Brann-supporter skal ha urinert og spyttet på pressefotograf

Politiet håndterer saken, sier Branns sikkerhetssjef.

Fotograf Trond Teigen skal ha blitt urinert og spyttet på av Brann-fans.

SANDEFJORD-BRANN 2–2

Sandefjord: – Det er fint lite hyggelig å først bli spyttet på, og så pisset på, sier NTB-fotograf Trond Teigen til BT etter Branns kamp mot Sandefjord.

Han forteller at han først merket at noe traff ham på skulderen. Han trodde det var en snuspose, og sier han ikke tenkte videre over det. Kort tid etterpå hørte han det han trodde var en vannstråle bak ham.

– Jeg snudde meg for å prøve å ta et par bilder. Jeg ville se hvem som helte vann, men da forsvant det to hoder ned, mens to andre voksne mennesker sto og fniste og lo. Det var fryktelig rart, sier Teigen.

I pausen ble han møtt av politi og en representant fra Sandefjord Fotball, som fortalte ham hva som hadde skjedd. Teigen sier han har vært hos politiet i avhør, og fått vite at det finnes video av episoden.

Aldri opplevd liknende

Teigen sier urinstrålen ikke traff ham direkte, men at det sprutet dråper fra asfalten og opp på genseren hans.

– Utstyrskassene til kameraene var også fulle av piss, forteller han.

Teigen, som har fotografert fotball for NTB siden 2009, sier han aldri har opplevd liknende.

– Det hender det kommer noen flasker flygende, men at noen prøver å tisse på en fotograf, som til og med er nøytral på en fotballkamp, det er nesten litt sjokkerende.

Får konsekvenser

– Jeg kan bekrefte episoden. Vedkommende er identifisert og politiet håndterer saken, sier Branns sikkerhetssjef Knut Iversen.

Han sier også at det vil få konsekvenser for supportere.

Operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Tore Grindem forteller til BT at politiet fikk melding 19.17 om en som skal ha blitt utsatt for spytt og urinering.

Én mann i førtiårene er mistenkt i saken. Det er ikke andre mistenkte i denne hendelsen.

– Fornærmede ble avhørt på stedet og ønsket å anmelde forholdet, sier Grindem. Politiet oppretter sak.

BT har vært i kontakt med Bataljonen-leder Erlend Vågane.

– Vi har fått informasjon om dette. Etter hva jeg forstår har det antakelig ikke vært hensikten å treffe fotografen, men slike ting skal uansett ikke skje og vi må bare beklage, sier Vågane.