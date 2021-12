Chelsea og Manchester City med knepne seire – nødstilfelle på tribunen i Watford

(Watford – Chelsea 1–2, Aston Villa – Manchester City 1–2) Chelsea sikret nok en seier og beholdt tabelltoppen. Manchester City jager like etter, kun ett poeng bak etter borteseier på Villa Park.

SEIER: Chelsea fikk med seg tre viktige poeng hjem fra Vicarage Road da de slo Watford 1–2 på bortebane.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Watford-Chelsea startet dramatisk etter et medisinsk nødstilfelle på tribunen etter drøyt ti minutter. Begge lagene forlot banen, og kampen var stoppet i en halvtimes tid.

Over høyttaleranlegget ble det da meldt at tilskueren fikk hjertestans, men at tilstanden skal være stabil. Det tok ikke mer enn kvarteret etter at kampen startet opp igjen før Mason Mount ble spilt opp inne i 16-meteren av Kai Havertz. Mount kunne banke inn 1–0-målet.

– Dette var ikke oss. Vi var absolutt ikke klare for denne kampen i dag, sier Chelsea-trener Thomas Tuchel til Amazon og fortsetter:

– Havertz var veldig god, men jeg følte at han var den eneste spilleren som nådde sitt nivå i dag. Vi stjal tre poeng. Vi trenger ikke snakke rundt det. For første gang føles det som en heldig seier.

Men Watford presset gjestene hardt og utlignet da Moussa Sissoko spilte opp Dennis inne i feltet. Spissen plasserte ballen nydelig bak Edouard Mendy i Chelsea-målet.

Utover kampen satte Chelsea-manager Thomas Tuchel inn på det han hadde av offensive fibre i Romelu Lukaku og Hakim Ziyech for César Azpilicueta og Trevoh Chalobah, og det ga fort uttelling.

For da Chelsea-back Mason Mount slo en hard ball inn i feltet, sto nettopp Ziyech klar til å banke inn de blåkleddes andre mål for kvelden.

Det holdt for Tuchels menn som fortsatt troner øverst på Premier League-tabellen med 33 poeng på 14 kamper.

STOPP: Kampen ble stanset etter at medisinsk personell tok seg frem til tilskueren.

Like bak dem ligger Manchester City som sikret en viktig borteseier på Villa Park. Ruben Dias sendte gjestene i ledelsen da han banket inn et mål fra ca. 20 meter. Knappe 20 minutter senere doblet Bernardo Silva ledelsen.

Etter pausen var det et sultent Villa-lag som kom ut av garderoben og reduserte etter kun to minutter ved Ollie Watkins. Men nærmere kom ikke vertene.

PS! Også i kampen mellom Southampton og Leicester var det problemer på tribunen. Leicester informerte på Twitter om at annenomgang måtte la vente på seg, ettersom det også der var et medisinsk nødstilfelle på tribunen. Situasjonen kom raskt under kontroll. Kampen endte 2–2.