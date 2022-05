Nærbø vartet opp med målfest

Elisabeth Nærland Reime scoret fire ganger og hjalp Nærbø til 8-1-seier over Ålgård i J13 2. divisjon, Rogaland - Avdeling 3. Nærbø har vunnet alle sine kamper så langt i årets sesong.

En av lagets spillere sendte Ålgård i føringen allerede i åpningsminuttet, men Reime sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Malin Engelsvoll sendte Nærbø i ledelsen fem minutter senere, og Reime scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 etter tolv minutter. Spiller nummer 21 satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Nærbø, og Nærbøs nummer 19 økte ledelsen da hun satte inn 5-1 etter 27 minutters spill. Sju minutter senere scoret Nærbøs spiller nummer 19 igjen da hun gjorde 6-1, og det sto seg til pause.

Dro ifra

Nærbø-angriperen fikk sitt hattrick noen minutter etter sidebytte, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 8-1 for Nærbø. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-1.

Ny runde - nye muligheter

Etter mandagens kamp er Nærbø på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Ålgård ligger på femteplass med fire poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Nærbø måle krefter med Lye 30. mai. Ålgård møter Egersund 1. juni.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

