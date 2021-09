Hovland kritisk etter ny nedtur: – Bommet for mange putter

(USA – Europa 9–3) Viktor Hovland og Bernd Wiesberger så ut til å sikre et kjærkomment poeng for det europeiske laget, men de klarte ikke å ta vare på den store ledelsen de fikk tidlig mot Justin Thomas og Jordan Spieth.

TAP: Viktor Hovland står med et halvt poeng etter tre kamper i Ryder Cup.

Fra å lede med tre hull etter seks spilte hull, ble det etter hvert store problemer for Viktor Hovland og Bernd Wiesberger i lørdagens foursome-kamp i Ryder Cup.

Mens den europeiske duoen bommet på flere relativt korte putter, senket det amerikanske laget de viktige puttene og med to hull igjen ledet amerikanerne med to hull.

Dermed måtte europeerne vinne de to siste hullene for å få et halvt poeng. De vant enkelt hull 17, men på hull 18 forsvant det siste håpet da Wiesberger slo innspillet i bekken. Dermed ble det seier til Thomas og Spieth, og for tredje økt på rad vant USA 3–1 og leder nå 9–3 sammenlagt.

– De spilte veldig bra, men de ga oss virkelig muligheten til å stikke av, og vi tok bare ikke den muligheten. Jeg bommet helt klart for mange putter. Tee til green synes jeg vi spilte best, men vi tok ikke vare på det, sier Hovland etter runden.

Lørdag kveld spiller Hovland fourball sammen med Tommy Fleetwood. De skal da spille mot Scottie Scheffler og Bryson DeChambeau.

BARE NESTEN: Det ble mye nesten på greenen for Hovland og Wiesberger lørdag. Her er det Hovland som akkurat bommer en putt på hull 5.

Fakta Slik endte lørdagens foursome-kamper Rahm/Garcia (Europa) mot Koepka/Berger (USA) : Europa vant 3&1 – 1 poeng til Europa

Casey/Hatton (Europa) mot Johnson/Morikawa (USA): USA vant 2&1 – 1 poeng til USA

Hovland/Wiesberger (Europa) mot Thomas/Spieth (USA) : USA vant med 2 hull – 1 poeng til USA

Fitzpatrick/Westwood (Europa) mot Schauffele/Cantlay (USA): USA vant 2&1 – 1 poeng til USA. Les mer

Det europeiske laget trengte en opptur etter at USA sikret seg en tidlig 6–2-ledelse under fredagens spill i Ryder Cup.

Viktor Hovland noterte seg der for et halvt poeng på to kamper, etter at han og Paul Casey tapte i foursome mot Dustin Johnson og Collin Morikawa, mens Hovland og Tommy Fleetwood delte kampen med Justin Thomas og Patrick Cantlay etter en imponerende opphenting av den amerikanske duoen. Den gang ledet Hovland/Fleetwood med tre hull etter åtte spilte hull, og lørdag ble det nesten en reprise.

GOD START: Bernd Wiesberger (venstre) og Viktor Hovland (høyre) startet bra, men fikk det vanskeligere etter hvert.

Med tre birdier på de seks første hullene, skaffet Hovland og Wiesberger seg en ledelse på tre hull. Men igjen skulle amerikanerne kjempe seg inn igjen. Til tross for at de var i problemer på både hull 7 og 9, klarte de å redde par. Hovland/Wiesberger bommet på sin side parputter fra to-tre meter og etter at Spieth senket en ni meter lang putt for birdie på hull 10, mens Hovland bommet en tre meter lang putt, var det plutselig likt igjen.

Den europeiske duoen slo tilbake med hullseier på det neste hullet, men så slo de seg ut i problemer på hull 14 og 15.

Amerikanerne hadde med det snudd kampen og en eagle fra det amerikanske laget på hull 16 gjorde at de ledet med to hull med to hull igjen å spille. Den ledelsen klarte ikke europeerne å hente inn og dermed ble det tap for Hovland og Wiesberger.

Fakta Slik spilles Ryder Cup Ryder Cup spilles fredag-søndag der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og tolv singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles det hvor mange hull man vinner, ikke antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf. Runden er 18 hull lang, men skulle et lag lede med flere hull enn det er hull igjen, vil man vinne kampen. For eksempel hvis et lag leder med fire hull med tre hull igjen, vil laget vinne kampen etter 15 spilte hull. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet. Bruker begge lag samme antall slag, deler lagene hullet. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet. Har lagene et like godt beste resultat, deles hullet. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, deles hullet. Les mer

Fredag var den spanske duoen Jon Rahm og Sergio Garcia de eneste som vant en kamp for Europa. De to spilte igjen sammen i lørdagens foursome, men fikk en marerittstart mot Brooks Koepka og Daniel Berger og tapte de tre første hullene.

På imponerende vis snudde de kampen og vant til slutt 3&1. De er første gang et europeisk par har snudd en kamp etter å ha tapt de tre første hullene siden 1987, da Nick Faldo og Ian Woosnam klarte det samme mot Jerry Lawrence og Lawrence Mize.

Garcia ble det med den spilleren i Ryder Cup-historien som har vunnet flest kamper. Lørdagens var spanjolens 24 seier. Han var allerede før turneringen den spilleren som hadde tatt flest poeng.