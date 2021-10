Erling Braut Haaland mister landskampene mot Tyrkia og Montenegro

Erling Braut Haaland blir ikke klar til lørdagens Borussia Dortmund-oppgjør mot Augsburg. Det betyr at også Norges viktige landslagssamling ryker.

Erling Braut Haaland spiller ikke for Borussia Dortmund i helgens serierunde.

Dortmund-trener Marco Rose bekreftet Haalands forfall på fredagens pressemøte. Jærbuen har den siste uken vært ute med en muskelskade i låret og mistet to klubbkamper.

– Han prøvde, men smerten er fortsatt for sterk, sa Rose.

Han la til at Haaland blir igjen i Dortmund og ikke slutter seg til landslaget i Oslo.

21-åringen scoret hele fem landslagsmål på forrige samling.

Norge møter Tyrkia borte i Istanbul 8. oktober. Utfallet der kan bli avgjørende for lagets VM-sjanser. Ståle Solbakkens menn er bak tabelltopp Nederland på dårligere målforskjell i gruppe G.

Landslaget tar imot Montenegro på Ullevaal stadion mandag 11. oktober.

Viking-spiss Veton Berisha er tatt ut i troppen til de to kvalikkampene. Dermed øker sjansen for at 27-åringen får spilletid.

– Jeg både tror og håper på spilletid, og forbereder meg som om det blir det, sa Berisha til Aftenbladet etter uttaket.