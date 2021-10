Koeman sparket i Barcelona

Ronald Koeman (58) har fått sparken i Barcelona, og det spekuleres allerede i hvem som vil kunne ta over.

FERDIG: Onsdagens tap for Rayo Vallecano ble Koemans siste som Barcelona-manager.

Det bekreftet klubben på sin hjemmeside rett over midnatt.

Klubben skriver at klubbpresident Joan Laporta informerte 58-åringen etter onsdagens 0-1-nederlag for Rayo Vallecano. Han skal ta farvel med spillerne på klubbens treningssenter torsdag.

Nederlenderen har legendestatus i klubben etter sin matchvinnerscoring i ekstraomgangene mot italienske Sampdoria i finalen i Serievinnercupen i 1992. Det var første gang Barcelona vant Europas gjeveste klubbturnering.

Koeman har ledet den spanske storklubben siden sommeren 2020. Han har også vært manager for Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton og Everton.

Spanske medier har den siste tiden spekulert om Koeman sitter i trenerjobben på lånt tid. Samtidig har det vært vist til at Barcelona sliter tungt også økonomisk, og at det vil koste klubben dyrt å bytte trener.

I sommer så Barcelona seg nødt til å gi slipp på superstjernen Lionel Messi. I tillegg måtte Antoine Griezmann ut av laget for å spare tunge lønnskostnader.

Fakta Dette er fotballtreneren Ronald Koeman: * Født: 21. mars 1963 (58 år) i Zaandam, Nederland * Klubber/nasjoner som hovedtrener: Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton, Nederland, Barcelona. * Trenermeritter: To seriegull og ett cupgull med Ajax, ett seriegull med PSV, ett cupgull med Valencia, ett cupgull med Barcelona. * Klubber som spiller: Groningen, Ajax, PSV Eindhoven, Barcelona, Feyenoord. * Spillermeritter: To serievinnercuper (PSV, 1988 og Barcelona, 1992. Fire seriegull i Nederland (ett med Ajax og tre med PSV). Fire spanske seriegull med Barcelona. EM-gull (1988). A-landskamper/mål: 78/14. * Aktuell: Ferdig som trener i Barcelona etter svake resultater. Les mer

Mulig erstatter

Den troverdige og velinformerte journalisten Fabrizio Romano melder på Twitter at Xavi er favoritten til å ta over jobben som Barcelona-trener.

Han hevder at Barcelona-styret tok kontakt med klubblegenden for flere uker siden. Xavi er for tiden manager for Al-Sadd i Qatar. Også Belgia-trener Roberto Martinez nevnes som en mulig etterfølger for Koeman.

– Som alltid lanseres både den ene og den andre treneren som «sannsynlig erstatter» i forbindelse med en trenersparking, men -akkurat nå- virker hele Katalonia relativt sikre på at Xavi kommer inn. Vi får se, skriver Viaplay-kommentator Petter Veland på Twitter.

Niendeplass

Den nye La Liga-sesongen har startet svakt for Barcelona, og klubben befinner seg på niendeplass etter ti seriekamper – seks poeng bak Real Madrid som de tapte for i El Clásico søndag.

Også i Champions League har Barcelona kommet dårlig i gang, med 0–3-tap for både Benfica og Bayern München i løpet av de tre første kampene.