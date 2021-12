Ekspert etter Puerto Rico-slaktingen: – Skandale for håndballsporten

CASTELLÓN (VG) (Norge-Puerto Rico 43–7) Motstanderen fremsto som en eneste stor teknisk feil. Camilla Herrem og Norge vant med 36 mål i en farse av en VM-kamp.

Jentene fra Mellom-Amerika ble presset av et aggressivt norsk forsvar fra start i den første kampen i hovedrunden og gjorde 21 tekniske feil i 1. omgang. Det fikk TV 3-ekspert Ole Erevik til å rase i pausen.

– Helt seriøst, det er noe av det dårligste jeg har sett i håndball på toppnivå. De kan ikke kaste eller gripe, jeg fatter ikke hvordan noen kan si at dette gagner håndballen. Dette er en skandale for håndballsporten, sier Ole Erevik i pausen og la til opplysningen om 88 tekniske feil fra Puerto Rico i VMs gruppespill.

Konfrontert med utsagnet, hadde Nora Mørk følgende å si til VG:

– Han har rett til å ha en mening, og jeg kan forstå det. Jeg kan og forstå at det er kjedeligere å se disse kampene.

De tapte 55–15 for Nederland og 48–10 for Sverige, men gikk videre etter seier mot enda svakere Usbekistan. Ettersom VM er utvidet foran årets mesterskap, har en rekke svakere nasjoner. Formålet er ifølge det internasjonale håndballforbundet (IHF) å nå ut til flere nasjoner med håndballen.

Også mot Iran ble det kalassifre, men det var i det innledende gruppespillet:

Det fremsto likevel som lett absurd at dette var en kamp mot et lag som hadde tatt seg videre i VM. Vinneren av mesterskapet i Mellom- og Nord-Amerika var fullstendig hjelpeløse mot et konsentrert norsk lag. Norge har ikke sluppet inn like få mål siden Elfenbenskysten ble slått 32–7 under VM for 26 år siden.

– Jeg er jo enig i at nivået ikke var så godt i dag. Når det kommer i en mellomrunde når man trapper opp til viktige kamper, så er det selvfølgelig ikke det morsomste, sier Henny Reistad til VG, konfrontert med Ereviks uttalelse.

– Er dette det dårligste laget dere har møtt?

– Ja, det tror jeg det er, svarer Reistad.

Norge stilte med mange annetvalg på banen, men ledet 9–1 allerede etter 10 minutter. Alt var langt fra perfekt, men Camilla Herrem & co. løp Puerto Rico fullstendig i stykker.

– Jeg orker ikke bruke så mye energi på akkurat det, sier Herrem til VG om nivået.

Ved pause var stillingen 21–3 etter 12 norske kontringsmål. Moa Högdahl markerte seg i begge ender av banen etter en personlig dårlig start på VM mot like svake Kasakhstan og Iran. Men her var hun tilbake med en god jobb i forsvar, to scoringer og åtte målgivende pasninger før pause.

Camilla Herrem scoret syv bare før pause og ble fulgt opp av kollega på motsatt kant, Marit Røsberg Jacobsen. Hun lekte inn fire mål de første 30 minuttene.

Etter pause overtok Sanna Solberg-Isaksen venstrekanten og hovedrollen som målscorer. Hun endte med 10 mål. Rikke Granlund vartet opp med godt keeperspill og ni redninger. Prosenten kom opp på knallhøye 69 mot svak motstand.

Hun skulle helst sett at de var ferdig med disse kampene før hovedrunden.

– Jeg synes det hadde holdt å møte det i gruppespillet. Enten kunne man fordelt puljene litt bedre. Som Frankrike, som nesten bare har europeiske lag i sin gruppe. Eller så kunne man hatt et B-sluttspill, sier Solberg-Isaksen til VG.

Mens Henny Reistad hadde en dag helt i den andre enden av skalaen med bom på tre av fem skudd. Heller ikke erfarne Veronica Kristiansen og Nora Mørk var på topp på en dag det slettes ikke var noe stort poeng å være det.

Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset dale hvilte på benken, mens Katrine Lunde og Malin Aune satt på tribunen.

Lørdag starter VM på «ordentlig igjen». Da møter er Sverige Norges motstander, mens hovedrunden avsluttes mot Nederland på mandag.

VG-børsen

Silje Solberg 5

Rikke Granlund 7

Henny Reistad 2

Emilie Hegh Arntzen 5

Veronica Kristiansen 3

Nora Mørk 4

Vilde Mortensen Ingstad 6

Moa Högdahl 7

Marit Røsberg Jacobsen 7

Camilla Herrem 7

Sanna Solberg-Isaksen BB 8

Emilie Hovden 6

Maren Aardahl 7

Thorir Hergeirsson (trener) 6